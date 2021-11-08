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社會 社會焦點 保障人權

男嬰重摔命危！保母稱「他自己爬高」5萬交保　媽：又不是兩棲類

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

▲男嬰因為顱內出血，7日第二次開刀治療，目前於加護病房觀察中。（圖／家屬提供）

記者陳俊宏／綜合報導

雲林縣一名11月大男嬰在23歲谷姓保母家摔傷昏迷，顱內出血緊急送醫開刀，目前命危仍在加護病房觀察。保母供稱，男嬰自己爬高意外摔下，被檢方聲押，今天（8日）凌晨法官裁定5萬元交保候傳。男嬰父母強烈質疑孩子遭虐待，因他連走路都不會，怎會爬上客廳或是高處，又不是兩棲類。

男嬰父親受訪指出，他們日前透過社群平台，找到這名住在斗南鎮的保母，從7月開始將兒子委託對方24小時照顧，不包含嬰兒所需消耗品費用一個月3萬元，期間除了每天請保母拍照片外，每隔2、3天就會到保母家探視小孩，數月來雖發現男嬰臉部有一些瘀青，但保母都說是孩子在玩時不慎碰撞。

▼男嬰到院時昏迷指數只有3，右顱有12公分瘀青，且眼睛虹膜也有瘀青。（圖／家屬提供）

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

男嬰父親說，由於保母本身也帶自己的2歲孩子，所以他們選擇相信保母說詞；直到6日晚間，太太接到保母電話，對方說兒子從2公尺高的地方摔下，已昏迷並有吐的現象，他們立刻趕到醫院；醫師表示兒子到院時昏迷指數只有3，右顱有12公分瘀青，且眼睛虹膜也有瘀青，醫師研判非自然外力造成。

男嬰父親認為，男嬰現在才11個月大，站都站不穩，怎可能自己爬上2公尺高桌子。男嬰母親也表示，保母說法前後反覆，一下說2公尺摔落，一下又改口說1公尺，最後又說是從客廳茶几摔落，但男嬰連走路都不會，怎會爬上客廳或是高處，「又不是兩棲類」，強烈懷疑保母施虐。

全案移送地檢署偵辦，檢察官7日晚間詢問谷姓保母後，認為被告犯罪嫌疑重大，且否認犯行，有滅證之虞，向雲林法院聲請羈押。今晨法官裁定5萬元交保候傳，全案仍有待釐清。

▼主治醫師向家屬說明男嬰病情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷,醫師向家屬說明傷勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▼男嬰母親質疑保母說詞反覆。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷,男嬰母親。（圖／記者蔡佩旻攝）

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