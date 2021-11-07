11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

▲雲林11月大男嬰遭保母摔傷從2公尺高摔落，右大腦積血腫脹到擠壓左腦。（圖／民眾提供）



記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

又傳疑似虐嬰事件！雲林7日傳出11月大的男嬰疑遭保母重摔，顱內出血命危，男嬰的母親向記者表示，保母的說法前後不一，一下說男嬰從2公尺摔落，一下說從1.5公尺摔落，一下又說從客廳茶几摔落，小朋友連走路都不會，要怎麼垂直往上爬？「又不是什麼兩棲類！」根據最新消息指出，雲林縣府經查後，發現該名疑似虐嬰的保母並無在縣府登記的合格名冊之中。

雲林7日傳出11月大的男嬰，疑遭保母重摔，導致顱內出血，目前仍在加護病房，尚未脫離險境。男嬰的雙親第一時間接到消息，也緊急趕到，男嬰的父親向記者表示，夫妻倆都在台南上班，因媽媽是雲林人，才會透過保母社團，找到這名居住在斗南的87年次保母，每個月給付保母3萬元，不包含嬰兒所需消耗品費用，夫妻倆每2到3天就會從台南前往保母家探視。

男嬰父親指出，男嬰從7、8個月開始給保母帶，已經帶了4個多月，孩子先前並無異常，但會有小小瘀青，不過保母則表示男嬰自己弄傷的，他們也選擇相信保母的說詞，未料6日晚間卻突然接到保母通知，表示孩子從2公尺高摔落顱內出血命危的消息，讓他們相當錯愕。而據了解，該名保母除照顧11月大的男嬰外，還同時照顧自己2歲大的幼兒。

▲男嬰父親表示，小孩從7、8個月就開始送托，已送托約4個月，之前孩子臉上曾出現有小瘀傷。（圖／記者蔡佩旻攝）



男嬰的父親透露，第一時間趕到後，醫生向他說明孩子的病況，當時孩子已出現呼吸中止的情形，昏迷指數更只剩3，右大腦積血嚴重，右腦腫脹的情形更已擠壓到左腦，腦壓相當高，不開刀恐會有生命危險。

男嬰的母親則憤怒的表示，保母指出兒子是自己爬到高處摔落，但兒子只有11個月大，連走路都不會走，要怎麼垂直往上爬然後摔落，直言「又不是什麼兩棲類！」

▲男嬰母親質疑保母說詞反覆，更何況小孩僅11月大，連路都不會走，要怎麼垂直往上爬？ （圖／記者蔡佩旻攝）



男嬰母親更質疑保母的說詞反覆，前後不一，保母一開始和醫生說小孩是從2公尺高摔落，一下又說是1.5公尺，一下又說是從客廳的茶几上摔落，小孩送托之前，他們也曾去過保母家看過環境，根本沒有所謂的危險地方，「我身高就152，哪有這麼高的地方！哪有這麼高的茶几！」

而雲林縣府社會處科長許惠雯則回應，目前以孩子的救治為主，所幸小朋友狀況已相對穩定，縣府經查後發現該名保母並沒有在縣府登記的合格名冊當中，檢警目前也在釐清對保母是否涉嫌虐嬰，如虐嬰屬實，縣府將會提起獨立告訴，社會處也一定會全力協助家屬。

▲社會處科長許惠雯表示，經查該名保母並未在縣府列冊的合格名單之中，至於保母涉嫌虐嬰都仍待檢警進一步釐清。（圖／記者蔡佩旻攝）

