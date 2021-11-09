日本評台灣咖啡瑕疵多又貴！　農委會發500封信求售「僅40家買單」

▲有日本咖啡廳提到，台灣咖啡豆瑕疵數量多。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

為將台灣咖啡行銷到日本，農委會水保局監製企劃台灣首部以咖啡為主題微電影《第一杯咖啡》，已成功將台灣13家精品咖啡豆上架到全日本共40間咖啡廳，只是過程不容易，先廣發信件給500家，還得到咖啡豆瑕疵太多、太貴等多項負評。水保局解釋，因為台灣有「獨一無二」的一條龍服務。

水保局今舉行「台灣精品咖啡飄香日本」記者會，不過，現場擺出一張回饋表，多家日本咖啡廳直言「請減少瑕疵咖啡豆數量」、「如果價格低就能繼續販賣」、「作為平時飲用來說價格太高」、「販賣價格至少要壓到100克1000日圓」等。但也有許多正面評論如「客人給咖啡評價很好」、「品質部分無疑」、「驚喜也滿意」等。

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▲部分日本咖啡廳嫌台灣咖啡豆太貴了。



業者現場說明，台灣山上人力生產咖啡豆，跟非洲南美機器大量生產不能比，這一點要有正確認知，喝下去口味是不會產生CP值不夠的事，雖一出去一開始都說「台灣咖啡貴」，以這次企劃舉例，找了500家店家，透過電子郵件發送，只有250家回覆，其中，有125家索取樣品，剩下店家則認為東西太貴，不適合他們賣，以雙方都不認識狀態來看，顯示日本對台灣咖啡有興趣程度還是很高。

水保局表示，最後有買的有40家咖啡廳，包括東京、北海道、近畿、沖繩、關東、四國等，各自從台灣13家精品咖啡中選適合3家，購買15公斤，以每間至少買15公斤生豆來看，若製成一包耳掛式需20公克，一公斤可做50壺，15公斤可沖出約1500杯。

▲▼日本40家咖啡廳從台灣13家精品咖啡中，選出適合的3家購買15公斤。



業者提到，台灣咖啡豆和日本相比會高出3倍，一般如日本買一杯咖啡要500多元日幣，若精品或台灣最高級的會賣到1500至2000元日幣。水保局南投分局長陳榮俊說，事實上日本對台灣咖啡有興趣是因為本來對台灣印象就很好，最多回饋是，台灣咖啡為什麼會這麼貴？可不可賣便宜一點，主因是台灣咖啡產量少，且從種植、生產、後製處理到沖煮，服務一條龍，世界上獨一無二，大部分生產國都不是消費國，消費國都是高緯度國家，也不是生產國，台灣能從生產到販售消費相當獨有。

陳榮俊強調，透過消費需求回饋，到生產種植及後製處理技術改進，循環很快，台灣咖啡進步神速，近5年更出了5個世界冠軍，包括生豆、沖煮、烘豆、杯測和咖啡師等，少見連續產出不同種類冠軍，反映有好有壞很正常，不少日本人形容台灣咖啡豆風味多元。

▲水保局強調，台灣咖啡豆一條龍服務在世界上獨一無二。