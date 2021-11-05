收容所超收爆表到238%　農委會：明年千萬預算推「動物保險」

▲民進黨立委羅美玲（中）呼籲用保障守護毛孩。（圖／羅美玲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

農委會2017年宣布全國公立動物收容所全面停止人道撲殺，但絕育和領養速度趕不上棄養，全台8縣市收容所超收流浪動物，台北市、台南市和澎湖縣超收比例更超過100%，引發關注。民進黨立委羅美玲、何志偉、羅致政今天舉行記者會，呼籲推動「動物保險」增加領養率，農業委員會畜牧處處長張經緯承諾，明年度將推動保險費補助，已編列相關經費1000萬元。

羅美玲、何志偉、羅致政今天舉行「以領養代替購買，用保障守護毛孩！推動政府補助領養浪浪保險費」記者會。羅美玲表示，全國不少縣市收容所的留容率超過100%，最多甚至高達238%，不僅嚴重影響毛孩生活品質，也造成收容所負擔，尤其高齡寵物的醫療費用龐大，看一次病動輒數千甚至是數萬元，更有可能降低飼主送醫、民眾領養意願。

羅致政呼籲，提升認領養率不能淪為空談，政府及民間要一起動起來，以政府、領養人、毛孩之間的「三贏」為目標；何志偉委員也以台北市作為實證，北市推行動物保險成效明確，領養率也將近9成。

對此，張經緯回應，承諾會持續規畫提升浪浪的認領養率，尤其針對較難送養的大型、高齡浪浪，明年度將會全力推動保險費補助，相關經費約1000萬元。