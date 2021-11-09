向中央喊話！　雲縣府疾呼農委會體恤農民、回歸體制

▲農業處長吳芳銘說，建議應該體恤農民，彈性因應，確保農民權益。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農委員會辦理產銷履歷集團驗證、對地綠色環境給付計畫、水稻四選三等部分農業政策及計畫，陸續有雲林農民表示權益受損而向縣政府和議員提出陳情，今（9）日上午雲林縣長張麗善、縣議會國民黨團、誠信黨團、民意黨團等議員及農業處長吳芳銘於雲林縣議會召開記者會，向中央發聲呼籲保障農民權益。

縣長張麗善表示，農委會為推動產銷履歷驗證，部分計畫或補助會將產銷履歷驗證納入申請資格或評分標準中，但是農民若集體參加產銷履歷集團驗證，因部份農民未通過，整個集團就無法得到證書，形成整體捆綁的「連坐法」，影響農民參加意願及影響其相關權益，包括繳交公糧新制不受「二年四選三」影響的權利，以及申請農機補助的權利，非常不公平，農委會應保障通過產銷履歷者的權利，對於未通過者予以輔導。

雲林縣議員蔡東富說明，80多歲農民陳情指出，一般種稻米的農民就是因為請不到工人，有機械能代工，大多數都是70歲以上老農，政府的產銷履歷大多以電話聯繫詢問個人輔導，曾經向主辦人員說過，產銷履歷的繁雜程度不是一般老農能夠負荷的，而針對補助是米廠來做認證文件當然補助費是米廠領取，但100個裡面有5個不及格，另外95個也同時喪失農機補助資格。

▲今日上午雲林縣長張麗善、縣議會國民黨團、誠信黨團、民意黨團等議員及農業處長吳芳銘於雲林縣議會召開記者會，向中央發聲呼籲保障農民權益。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡東富說明表示，產銷履歷所記錄定位、記載插秧時間、用藥時間、下肥時間等等必須是詳細記載，這是很專業的作法，就算是米廠也是請顧問公司代勞，那其實農糧署的補助是顧問公司賺走，但是搜集資料及勞動力都出自於農民本身，因年二期米價開盤也才9元並未漲價、營收並未增加，這部分農糧署必須針對四選三政策如何配套向全國農民交代。

農業處長吳芳銘亦表示，今年第2期作洋蔥種苗因8月上旬豪雨災損影響供應不及，農民無法在「對地綠色環境給付計畫」轉(契)作期間（7/15-11/15日）完成種植，以致無法領取獎勵金。

吳芳銘說，針對此狀況雲林縣府已於10月15日發文請示農糧署能否延後種植及勘查，但是農糧署於10月25日回復仍是須按原規定時間辦理；由於洋蔥缺苗種植是天災衍生的問題，要農民獨力承擔災害損失並不公平，且種苗11月底即可供應，所以再次建議農糧署應該體恤農民，彈性因應，專案同意延期一個月勘查，確保農民權益。

縣長張麗善最後強調，目前中央一些農業政策的執行常跳過縣府，置縣府於農政體系之外，影響政府的政策執行效益，如農機補助、馬光大糧倉計畫、多元循環再利用計畫、加工補助等，因此呼籲中央，應該回歸體制與地方合作，這樣在政策推行上會更有力，也更能保障農民權利。

▲縣議員蔡東富表示，今年二期米價開盤也才9元並未漲價、營收並未增加，這部分農糧署必須針對四選三政策如何配套向全國農民交代。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林全裸男清晨撞見紅衣大媽 2人都嚇到！尷尬場面笑翻網友

►雲林縣防疫旅館過年期間訂房達98% 本週增簽68間

►雲林無照保母19歲就當媽又懷第二胎 遭摔傷男嬰脫離險境

►男嬰「右顱12公分瘀青」兩度開刀 雲林23歲無照保母疑虐嬰送辦