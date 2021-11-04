WTO會議要求大陸技術性對話未果　農委會遺憾：繼續溝通

▲對於大陸未正面回應我國雙邊技術諮商及科學對話的要求，農委會表示遺憾。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸暫停我國鳳梨、釋迦與蓮霧輸入案，農委會表示，我國已經由駐世界貿易組織（WTO）代表團大使羅昌發於台北時間今（4）日凌晨零時3分在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）第81次例會提出特定貿易關切，很遺憾大陸仍未正面回應。

農委會指出，SPS委員會將我國議題列於第81次例會議程「特定貿易關切新議題」，會議在110年11月3日至5日召開，我國由駐WTO代表團赴會場出席，國內相關部會以視訊方式參加。由於瑞士與我國時差為7小時，議題於11月4日零時3分討論。議程進入我國議題時，SPS委員會主席先請我國發言，我國由駐WTO代表團羅昌發大使對大陸無預警暫停我鳳梨、釋迦與蓮霧表達嚴正關切，要求大陸依據WTOSPS協定與相關國際標準，儘速恢復我國三項鮮果實輸銷。

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農委會提到，我國強調自從109年3月至4月間接獲中方不合格通報表後，已執行二階段強化源頭管理與輸出檢疫措施，農民積極配合成效良好；且中方所稱在我國釋迦與蓮霧所截獲的太平洋臀紋粉介殼蟲等三種昆蟲或真菌，在大陸亦有發生；另參考各國作法，在進口水果發現此蟲時，可經檢疫處理後通關，實無採取暫停貿易之必要。

農委會說明，大陸於會場回應表示多次在我國水果中截獲介殼蟲與其他病菌，已通報我國相關不合格情況，但情況一直未得到改善，為保護其農業生產環境，採取暫停進口措施，要求我國做好產地源頭管控。羅昌發接續請求發言，表示相關數據證明我國產地源頭管理頗具成效，重申本案無採取暫停輸入措施之必要，請大陸立即解決相關輸入限制。

農委會強調，要求大陸依據WTO的SPS協定與相關國際標準，儘速恢復我國三項鮮果實輸銷，對於大陸未正面回應我國雙邊技術諮商及科學對話的要求，農委會表示遺憾，該會除將持續透過兩岸協議平臺繼續溝通，也將跨部會討論未來如何利用WTO相關機制或會議場合，維護我國權益。