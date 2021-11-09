宜蘭醫院前院長遭控收紅酒禮盒收受廠商賄賂　無罪確定

▲前宜蘭醫院院長唐高駿遭控收賄，無罪確定。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

前衛生署立宜蘭醫院（現為陽明大學附設醫院）院長唐高駿，遭檢方指控，涉嫌將醫療器材採購訊息通報業者，業者因此按月提撥盈利當成回扣，又多次到陽明大學內交付賄賂，甚至將現金藏在紅酒禮盒內行賄。唐高駿一審判刑7年半，二審、更一審均改判無罪，案經上訴，最高法院9日駁回上訴確定。

桃園地檢署2011年間追查署立醫院採購弊案時，發現唐高駿另涉本案，將他聲請羈押獲准。檢方查出，唐男於2009年擔任院長任內，透過時任署立台中醫院院長邵國寧的引介，參加了郭姓廠商的餐敘，廠商並推銷「輸液型麻醉機」。唐男隨後指示醫院辦理「輸液型麻醉機」採購案，最後由廠商以78萬元得標。廠商得標後，以15％比例計算回扣，將現金11萬1500元裝入紅酒禮盒，送進唐男在學校的辦公室裡，廠商還希望醫院繼續購買機器。

此外，檢方也指控，唐男2003年任宜蘭醫院院長時，將「心臟血管X光機合作案」採購訊息提前告知林姓廠商。廠商雖得標但一開始無利潤，直到2008年因改制而患者大幅增加，廠商才開始獲得利潤。林姓廠商因此按月從營收凈利提撥5%作為酬謝，多次前往陽明大學交付賄賂共60萬。另外林姓業者2010年又標得陽明醫院「數位影像處理系統DR採購案」，分紅利14萬元現金給唐男，唐男一開始拒絕，但之後又主動聯絡後收下。檢方認定他收賄85萬5000元，提起公訴。

一審僅認定唐高駿收賄紅酒禮盒中的11萬1500元，此部分判刑7年6月；其餘部分因證人供述的賄賂交付時間、金額、現金包裝方式等細節，前後所述模糊不清，故此判決無罪。二審則認為紅酒禮盒的賄賂部分，乃證人單方面供詞，不足採信，這部分也改判無罪；更一審也維持二審見解，判唐男無罪。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。