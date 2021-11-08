新北地檢署攜手更保及榮觀，齊心送暖至監所

▲新北地檢署與更保新北分會及新北市榮觀協進會送暖至監所。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

疫情趨緩之際，新北地檢署遵照法務部長蔡清祥指示，結合社會資源關懷弱勢，於2021年10月12日結合新北市榮譽觀護人協進會及財團法人臺灣更生保護會新北分會，共同辦理佳節關懷送暖至監所活動。

即便今年因疫情無法入監辦理收容人年節關懷活動，特別變通轉以致贈關懷物資方式進行，藉此使收容人感受到社會的溫暖、佳節的氣氛，也提升司法保護成效。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》11月電子報）