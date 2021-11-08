全方位的更生保護服務—更生輔導員黃文智主任

▲更生保護會新北分會更生輔導員黃文智主任熱心奉獻，獲法務部蔡清祥部長頒獎表揚。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

「黃大哥，這位個案要分案給您家訪」、「黃大哥，提醒您星期三要入監個輔」、「黃大哥，案家的物資要麻煩您致送」，新北分會工作人員口中習慣稱呼的黃大哥，正是新泰區主任更生輔導員黃文智。2012年經由莊文堅更生輔導員介紹，黃文智加入新北家族擔任更生輔導員雖僅10年，除個案服務、辦公室值班、入監個別輔導外，年度的更生輔導員教育訓練及更保節等相關活動也未見缺席，全力投入更生保護服務工作。

記得有一日黃大哥到分會來值班時帶來一大袋的各式饅頭與同仁分享，原來是分會在接獲臺東監獄東成分監來函即分案黃大哥進行家訪追蹤的個案阿基，其出監後就運用在監學習到的製作饅頭與包子的技能，經營包子饅頭工作室，再由妹妹協助到市場販賣。黃大哥近半年的時間持續不斷的給其關心與鼓勵，並且訂購饅頭、包子分送親友，也鼓吹親友們回購，給予個案最實際的肯定！

阿基在做生意上有不清楚之處也會主動向其請教，在市場上設攤販賣時遭遇到困難，黃大哥知道後亦主動出面協助排除，建立了亦父亦友的關係。再者，分會邀請阿基辦理更生之友特賣會活動，黃大哥亦到場給予加油打氣。因為黃文智主任更生輔導員的陪伴，讓阿基的更生之路倍感溫馨。

▼更生保護會新北分會更生輔導員黃文智主任對於輔導案件盡心盡力熱心服務，提供全方位關懷。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

另一位性侵個案阿興，剛出監又戴著電子監控系統，黃大哥因自身社會經歷及廣結社會資源，認識許多中小型企業或服務業的老闆，便主動協助阿興將其轉介到友人所經營的便當店工作，並常常前往關懷訪視，且與阿興分享工作甘苦，如阿興遇有工作上問題也會主動居中協調，並請友人僱主多包容及接納更生人。而阿興也沒有讓黃大哥失望，除了辛勤工作，亦與老闆娘女兒兩人共結連理，另外獨立創業開店，傳為佳話。

而個案阿文因住處偏遠且位於山區，大眾運輸系統不易到達，因身患糖尿病且視力受到影響，平時會找些簡單的清潔工作，但身體狀況不佳無法工作時，就連三餐都成問題。急公好義的黃大哥在辦公室值班時，聽見同仁們正討論該如何協助阿文時，二話不說立即答應願主動協助訪視。值班結束後顧不得用餐，帶著分會贈送阿文的生活物資及慰問金，便立即驅車前往案家。但因山區路況難尋，在前往的路程中幾經波折才到達阿文家，提供阿文所需的援助。

黃文智主任更生輔導員對於分會請其協助行前電訪、家訪或是入監個別輔導等案件，皆盡心盡力熱心服務，更生人所需協助事項以全方位關懷給予服務，運用自身社會資源及人脈關係，主動積極結合，將更生人的事看做自己家中的事般，全力以赴，令人感動。（撰文／新北分會陳美霞主任；本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》11月電子報）