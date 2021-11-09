資深優良教師竟是狼！台南狼師對女童伸狼爪10次判刑定讞

▲台南張姓狼師被控性侵女童案，判刑定讞。（翻攝自臉書）

記者吳銘峯／台北報導

台南市曾獲得資深優良教師獎的南市小學張姓男老師，日前遭市議員與人本教育基金會開記者會，踢爆曾在2017年至2018年間，對任職小學的1名女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次。一二審均將他判刑4年10月，案經上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

張男任教27年，2019年遭踢爆後，隨即被解除職務，除了本案被判刑定讞外，他另外被檢警單位調查，懷疑他任教2所學校，疑似對超過30名女童下手，這部分仍持續偵辦中。此外，他任教2所學校、歷任4名校長，台南市教育局調查後，也嚴懲17名相關人員。

而這次判刑的案件，判決指出，張男於2017年到2018年間，擔任被害女學生的班導師。他要求被害人於例假日或寒、暑假期間，不定期到學校教室練習字音字形、國語演說比賽。張男趁著與被害人在教室獨處時，以幫忙擦拭乳液為由，脫去被害人褲子，再以乳液擦拭被害人雙腳，繼而撫摸下體及親吻臉頰、嘴巴，總計犯案10次。

被害女童返家後告知母親，全案才因此爆發。檢方調查後提起公訴，一二審法院審理後，均認定張男共犯案10次，每次犯行處有期徒刑3年8月有期徒刑、合併應執行有期徒刑4年10月。其中二審台南高分院調查時，發現被害女童當時年僅10歲，她向檢警陳述，「老師都會先去洗手，再將門窗關起來，接著把我褲子脫掉，開始摸我上廁所的地方和腳，手指每次都有伸進去我上廁所的地方。去學校有時候會有其他同學，但是幾乎都我一個人一對一。印象中老師把手指頭插進我尿尿的地方至少有50次。」由於次數驚人，檢察官還當庭再一次確認詢問：「這50次都是手指頭有插進去尿尿的地方？」，女童答稱：「是。」女童驗傷時，還因此哭泣落淚。

但因張男在法院中，自承犯案共10次，法院認為這部分供詞較可採信，認定張男猥褻女童共10罪，判處4年10月的刑期。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。