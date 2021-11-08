嘉義藝起甦筆—受刑人、更生人徵文比賽

▲臺灣更生保護會嘉義分會舉辦「藝起甦筆徵文活動」，鼓勵受刑人或更生人運用書寫、繪畫等形式，闡述自我的生命故事或是問題。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

近幾年來物質濫用的個案日漸趨多，廣泛性物質包含毒品、酒精等物質，許多物質濫用者透過物質麻痺自我，也藉其暫時逃離壓力或不愉快。在更生保護的實務工作中可以發現，許多更生人平時沒有舒壓或休閒的管道，致使其藉由藥物、酒精等物質來麻痺自我。

臺灣更生保護會嘉義分會舉辦「藝起甦筆徵文活動」，今年已邁進第三屆，透過這樣的方式，鼓勵受刑人或更生人運用書寫、繪畫等形式，闡述自我的生命故事或是問題，也透過文學療癒自我。

本次徵文活動受到許多受刑人及更生人的支持，更生保護會嘉義分會於2021年10月14日邀集專業評審召開決審會議進行評比，短篇小說評審為王瓊玲老師、白品鍵老師、鮑孟德老師；新詩類評審為林沉默老師、路寒袖老師、劉曉怡老師；散文組評審為徐志平老師、蕭義玲老師及蘭薰老師。本次進入決審的作品共有67件，從中選出新詩、散文及短篇小說前三名各一位，以及佳作數位，並頒發獎狀及獎金。

此次每篇文章字字珠璣、文情並茂，評審老師對參賽作品的討論度高，並給予極高評價，甚至有作品深獲評審讚賞，希望可以獲得版權拍攝微電影。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》11月電子報）

▼更生保護會嘉義分會「藝起甦筆徵文活動」中，評審老師對參賽作品給予極高評價。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）