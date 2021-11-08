家族史被抹黑、鶯歌小霸王　卓冠廷揭真相：不容許家人被污衊

▲新北市議員參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

新北市議員參選人卓冠廷被指控父親欠錢跑路、包工程炒土地，抹黑他是鶯歌小霸王。對此，卓冠廷8日表示，錯誤百出的抹黑感到不可思議，他回鄉參選可被檢驗，但不容許家人遭到污衊。

針對有人撰文指控卓冠廷父親曾欠錢跑路、包工程炒土地，以及其母親20年前參選鎮長時讓家裡欠債，卓冠廷8日晚間表示，這篇文卻又把他說成鶯歌望族，說他是小霸王，跟台中「顏家」相提並論。

卓冠廷說，對於錯誤百出的抹黑感到不可思議，他回鄉參選可以被檢驗，但不容許家人遭到污衊。首先，他坦言父親確實曾經欠錢，但早已還清，「家裡曾經經濟困頓，並不可恥，爸媽努力賣火鍋挺過去，還賣出好口碑，當年很多人一定吃過我們家的元町東京火鍋，更是令人驕傲！」

在卓冠廷母親方面，卓冠廷表示，他母親20年前勇敢站出來參選鎮長，靠自己力量搏得37.2%的選民信賴，雖沒贏過當時如日中天的對手，但成績讓人驚艷，「當時沒有欠錢的問題，我家欠錢是幾年後才發生的事，抹黑者連資料都沒看清楚。」

而卓冠廷被稱「小霸王」部分，卓冠廷表示，把他跟坐擁幾十筆土地、現金存款2億的顏寬恒比較，實在太看得起他，「那我何必大學畢業後，經歷金融海嘯找不到工作？何必現在還繼續繳貸款？」

至於批評卓冠廷是「鶯歌望族」，卓冠廷說，他阿公是入贅阿嬤卓家，當時女性繼承不到土地，父母親也是白手起家，父親在當鎮民代表期間，一件鶯歌的案子都不碰，自動利益迴避，就算近期做的不動產仲介，鳳鳴重劃的過程中，土地、土方都跟他父親無關。

卓冠廷表示，只因父親是仲介就跟土地糾紛做連結，實在太偷懶；而拿他父親已卸任十餘年的鎮民代表身份，來跟顏家多年的立委、議長、市議員、省議員身份來相比，也真的太抬舉他家了。

卓冠廷表示，父母親有過的爭議已經好好面對，平時對社會的熱心大家也都知曉，他們也這樣要求他，服務要有熱忱，自己說的話要有所本、要自己負責，「如果有人要質疑我，大可不必抹黑，和我一樣拿出資料告訴我，我哪一點質疑顏家的事不是事實」。