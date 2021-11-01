重啟核四、藻礁反三接公投　卓冠廷：侯友宜、盧秀燕應主動表態

▲侯友宜、盧秀燕。（資料照／侯友宜辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

面對年底四項公投，新北市議員參選人、前台中新聞局長卓冠廷1日透過臉書表示，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都應該主動就「重啟核四」、「藻礁反三接」表態。

卓冠廷指出，四年之內，牽涉能源轉型的公投多達5項，且都與新北和台中有極高度相關，特別是這次將登場的「藻礁反三接」、「重啟核四」更將涉及台中是不是要中電北送，以及新北市民是不是要承受更多核廢料和核安的風險。

首先，在侯友宜方面，卓冠廷指出，台灣終究需要替代能源，假使國民黨想以「重啟核四」來補位台灣需要的電力缺口，核廢料如何解決？

卓冠廷說，不要忘記新北市從前市長朱立倫一直到侯友宜，無不將「核安」與「核廢料」的問題掛在嘴邊，「那麼，侯友宜市長不是更該主動站出來反對重啟核四的公投案嗎？」

另外，在盧秀燕的部分，卓冠廷說，2018年，反深澳燃煤電廠的聲浪，讓行政院宣布停止興建，後來公投案更是以759萬高票碾壓通過；他說，未來台灣不能再擴建燃煤機組，台灣已經做了決定，而大潭電廠，正是台灣最大的燃氣發電廠，第三接收站如果興建順利，將能提供137億度電給大潭電廠，彌補北部的電力缺口，也可讓中火少燒500萬噸的煤。

卓冠廷表示，盧秀燕打「空汙牌」選上市長，難道不該表態反對以「藻礁」為名實則阻擋三接的公投案嗎？

卓冠廷強調，公投不是兒戲，國民黨現在已經定調將公投拉高為對付民進黨，不能讓政黨利益綁架台灣的未來，侯友宜和盧秀燕既然都是國民黨內要角，應該有這個勇氣與良善，面對自己過往的政見與對市民的承諾，站出來表態反對核四重啟以及藻礁反三接公投。