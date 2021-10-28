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「侯友宜別被國民黨操作公投綁架」　卓冠廷：應表態核四不能重啟

▲▼朱立倫過去擔任新北市長任內，支持非核家園，不過卸任後轉而支持核四。（圖／卓冠廷臉書）

▲朱立倫過去擔任新北市長任內，支持非核家園，不過卸任後轉而支持核四。（圖／卓冠廷臉書）

記者陶本和／台北報導

針對12月18日四項公投案，總統蔡英文重申「四個不同意」的態度。對此，新北市議員參選人卓冠廷27日晚間，呼籲新北市長侯友宜，不應再被國民黨的公投操作綁架，應該勇敢表態，核四不能重啟，也沒有再重啟的條件。

在年底公投案中，卓冠廷晚間先談「不同意重啟核四」一案，他指出，台灣處於地震帶，看過日本311大地震，導致福島核災的慘痛教訓，核電不是乾淨低價的能源，反倒是有朝一日，台灣有可能會為了核電廠災變而付出巨大的代價。

另外，卓冠廷指出，核四廠歷經停工、復工，混亂拼裝導致有運轉的安全風險。他說，當時馬政府也只能在核四廠安全問題長期難解下，選擇封存核四，而且全國也沒有任何一個縣市，願意接受核廢料的永久貯存。

卓冠廷說，當年的疑慮都沒能解決，國民黨卻想利用公投重啟核四，不只打了當時馬英九總統的臉，就連現在的黨主席朱立倫，也因為撕毀「非核家園」的承諾，在核廢料無法解決的情況下，推動「重啟核四」。

對於朱立倫過去曾支持非核家園，卓冠廷表示，2014年朱立倫為了連任新北市長，他在議會說「非核家園」是他推動的目標，坦承核廢料沒有辦法處理。

但是，卓冠廷表示，朱立倫從新北市長卸任後，為了選總統，迎合國民黨內支持重啟核四人的支持，竟然被棄新北市民，將市長任內的承諾撕毀，說如果他當選總統願意「重啟核四」，當時甚至被反核的人士罵「騙子」。

「替朱立倫執政的國民黨新北市長侯友宜，能繼續打模糊仗嗎？」卓冠廷表示，當時的朱立倫喊說，會用最高標準來解決核廢料問題，但侯友宜市長上任也2年多，核一廠乾式儲存槽，到現在因為水保的計畫，新北市不願意通過，而一直卡到現在，導致核一廠無法除役，大量的核廢料，還放在電廠內。

卓冠廷說，核廢料處理的問題，到現在還沒解決，新北市民已經和核廢料共存40年，真的很難置信，國民黨為了自己的政治利益，竟然還要發起「核四重啟」的公投，根本不顧新北市民的感受。

對於侯友宜在議會被問及核四議題時，僅表示「投票是秘密」，卓冠廷表示，侯友宜是市長，要對新北400萬市民負責，未來核四廠出問題，首當其衝的就是新北市；因此，他認為侯友宜不應該再被國民黨的公投操作綁架，應該要勇敢表態，核四不能重啟，也沒有再重啟的條件。

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