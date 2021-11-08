「巨嬰呦飽吵」害台灣入境管制嚴？她喊政府硬起來　陳時中這樣說

▲指揮中心宣布，春節返台國人可採取10＋4返家檢疫。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

防疫旅館不足，中央流行疫情指揮中心祭出春節返台「10+4」入境檢疫方案。對此，前公視總經理馮賢賢就直言，這樣的入境隔離措施還是太過嚴格，希望政府能拿出魄力，「重大決策若總是忌憚巨嬰反彈，而非依據現實做合理評估，這恐怕就是領導力孱弱的問題了。」而針對邊境政策放寬，指揮官陳時中今（8日）也做出回應了。

馮賢賢今天在臉書以「防疫過當？」為提表示，「台灣有一大群巨嬰，呦飽吵。背後還有反對台灣的黨，以及他們的跨海惡霸同盟。當然，那些充滿惡意的媒體也是共犯。但是，重大決策若總是忌憚巨嬰反彈，而非依據現實做合理評估，來照顧多數人的需求以及國家利益，這恐怕就是領導力孱弱的問題了。」

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馮賢賢認為，如果擔心公投再生新的「變數」，那麼也可在公投後滾動式解除國境封鎖，「為何早早就宣布春節期間繼續執行嚴格的入境隔離措施？看來是政治考量遠大於科學。」她表示，政策本來就有政治考量，「重點是，政治考量不能老是被巨嬰的無理取鬧綁架。」

馮賢賢提到，政府已盡力提供免費疫苗，並嚴格監控疫情的變動，剩下的，是每個國民應該自負的責任。她以美國案例指出，美國因新冠肺炎死亡的人數超過75萬人，也沒人因此在吵川普或拜登下台，「台灣政府忌憚巨嬰，只會讓巨嬰更加放肆地胡鬧。」

除了馮賢賢質疑入境隔離措施外，台北市長柯文哲同樣也認為10+4政策「搞死人」，更直言打完兩劑疫苗者沒道理要隔離14天，「就科學家角度，我不曉得這些人為什麼要關14天？」很多外國駐台使館也一直向他抗議關14天會受不了，「我是不曉得有沒有去外交部抗議，但我遇到的會跟我抱怨。」

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

對此，陳時中則持有不同看法，直接反問，如果入境的人染疫比例高於國內染疫比例，「那你會怎麼做」，就會把邊境管得緊一點，若入境染疫比例比國內染疫比例低，「當然我們就都放了」。

陳時中舉例，若是國內有一成人染疫，國外則是1%有染疫，「你管這也沒什麼意思」，但若國內染疫比例低，國外染疫比例高，「當然邊境管制要讓他少進來」。至於是否放鬆邊境檢疫，他說明，要根據國內外疫情，跟所發現的突破性感染，以及檢疫的時候所發現的感染時間，再做適當調配。

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