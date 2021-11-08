春節10+4檢疫遭疑沒幫助！陳時中「搬白板親算」：可多出萬間房

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近期春節檢疫10+4政策引發關注，台北市副市長黃珊珊也質疑此政策有破口。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也親自解釋10+4的概算，強調可以讓1/1~1/10這段期間的檢疫旅館，多接一輪需要檢疫的旅客，初步估算可多提供1萬多間房。

指揮中心日前公布12/14~2/14的春節檢疫措施，從原本強制14天，鬆綁成10+4，前10天可自費入住防疫旅館或集中檢疫所，另外4天可以居家檢疫。

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針對外界質疑10+4的政策，陳時中在下午記者會說明後，又再度拿白板解釋一次算法，直言這樣的方式，可以讓防疫旅館在1/1~1/10多接一輪檢疫旅客。

陳時中說，大家一定都會想趕在1/31吃年夜飯，所以檢疫高峰時間大概落在1/1~1/16，1/1~1/10第一輪會走到1/25，如果現在變成10天，就會到1/21，就可以給另一波的使用，下一波就可以用到1/31，在過年就可以回家，1/1走到15天，落在1/16，這段時間的人只會用一輪，改成10天之後，1/1~1/16可以用兩輪。

陳時中強調，前面二輪10天檢疫，和原本14天相較之下，旅館收入可以多6天，就算後半段時間少4天，還是可以多賺到2，是有效益的，初步估算大概可以多提供1萬間房間，而且是依照現在訂好的入住時程就可以；他也認為，至少有7成旅客會跟著10+4政策更改行程。