台東縣協助有害生物零檢出　農民籲中央盡快重啟外銷通路談判

▲鳳梨釋迦，達到有害生物零檢出，順利出口至香港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為避免介殼蟲殘留釋迦表皮影響外銷市場，日前縣長饒慶鈴再次探訪卑南鄉包裝集貨場，了解場內清潔、包裝動線及相關設備等，希望在縣府與產銷班、合作社攜手努力下，這批少量外銷的鳳梨釋迦確實達到有害生物零檢出，順利出口至香港。現場農民也表示，補助、補貼非長遠之計，農民需要的是通路，希望政府能盡速協助外銷談判，中央地方同心協助農民度過難關。

饒慶鈴走訪卑南鄉包裝場關心出口情況及場區內動線規劃，了解鳳梨釋迦的清潔、分級、品管、包裝、上棧板等一系列動線規劃，並與現場工作人員研商，如何提升清潔空壓機的效能，以及討論是否設置防蟲網。

饒慶鈴表示，這次介殼蟲事件更提醒我們，一定要從源頭做好，提升田間管理及病蟲害防治，加強農民的蟲害防護意識，台東釋迦務必要做到「有害生物零檢出」，日後要重返大陸市場，或外銷其它國家，均能經得起考驗。縣府今年已補助全縣各釋迦產銷班、合作社購置109部空壓機，明年也已增編預算持續補助相關設備。

包裝場業者表示，其實農民需要的是通路，補助、補貼都是其次，最重要的是穩定的外銷通路，雖然內銷市場也漸漸打開，但內銷能消化的量佔不到原先外銷市場的1成，拓增新的外銷市場固然好，不過眼看釋迦即將大量出產，保本還是農民最根本的期盼，希望政府能協助重啟中國大陸外銷談判市場，協助農民度過眼前的難關。