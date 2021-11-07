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遏阻改裝車擾民　台東台11線環監警聯合稽查

▲台11線環監警執行聯合稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台11線環監警執行聯合稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東海岸長濱、成功與東河3鄉鎮風景宜人，吸引許多民眾行駛台11線欣賞大平洋與海岸山脈美景。惟少數改裝車在省道上高速行駛與製造噪音，除了已對在地鄉親交通安全造成威脅，也影響到居住安寧。台東縣警察局成功分局為遏阻上述行為，於11月起結合警察局交通隊、台東縣環保局、公路局台東監理站於台11線路段執行改裝車輛稽查及噪音檢測，全力維護社區安寧及交通安全。

成功分局表示，「環監警聯合稽查」除了結合監理機關執行改裝車輛稽查外，台東縣環保局亦在稽查點架設最新引進的「聲音照相科技執法系統」，針對不當操駕、拆除消音塞，以及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音車輛進行蒐證，來有效嚇阻改裝車或不當駕駛行為。據環保局說明依照《噪音管制法》與《機動車輛噪音管制標準》，道路速限如果低於50公里，汽機車分貝數則不得超過86分貝。道路速限在50~70公里時則不得超過 90分貝。經實測具高馬力的性能車與使用合法認證管的汽機車輛在有定期實施保養(檢驗)下，以及駕駛時未有刻意降檔、拉轉或不當操控行為，都不會輕易發生噪音超標狀況。故不當操駕、拆除消音塞，以及非法改裝排氣管才是取締的重點對象。

成功分局表示，於長濱鄉執行環監警聯合稽查勤務，另結合各分駐(派出)所在台11線各路段強化事故防制稽查，共計取締無照駕駛1件、燈光擅自變更規格1件、酒後駕車1件、超速41件、違規超車2件與逆向行駛1件等違規。針對鄉親關心的夜間噪音部分，本分局也將持續配合環保局擇民眾反映之非法改裝、噪音車輛易出沒之路段執行夜間稽查勤務，還給鄉親寧靜的生活空間。

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