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台東「山谷小溪老屋音樂會」　太麻里開唱　

▲山谷小溪老屋音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲山谷小溪老屋音樂會，海天一線為背景。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦《山谷小溪老屋音樂會》，第2場次老屋場在太麻里拉勞蘭小米園，由活動大使Suming 舒米恩策畫，杵音文化藝術團、Maleva 敬拜團、Bomb Fox、拉勞蘭青年會、VASA、高偉勛接連開唱，縣長饒慶鈴也意外現身，與200多名觀眾齊聚一堂聆聽部落美聲，讓演出者莫大鼓舞，饒慶鈴表示，縣府舉辦3場次《山谷小溪老屋音樂會》，是提供台東在地創作者及新秀發聲的平台，從山海跨足到平原，用音樂的力量串連地方連結，重新凝聚台東藝文氣息，展現台東富饒的在地音樂能量。

拉勞蘭部落，位於太麻里鄉香蘭村，在排灣族語裡有「肥沃之地」的美名，融合了排灣族、阿美族，依山傍海，美景壯闊。老屋場的舞台渾然天成，以太平洋海天一線為背景，從山坡上的小米園可俯視整個部落。

台東一直是充滿音樂創作人才的寶地，孕育出許多金曲歌王歌后，《山谷小溪老屋音樂會》振興在地藝文相關產業，挖掘更多台東的好聲音，凝聚部落的能量，也期望讓外地人用文化觀光、部落微旅行的方式認識台東，體驗最原汁原味的台東音樂會，在部落重新感受Live Music的魅力。

有別於都蘭小溪場的濃濃搖滾風，老屋場的活動主軸是跨文化及音樂的交會，開場由Suming 和高淑娟老師帶領的杵音文化藝術團合唱活動主題曲《好久不見了》。Maleva敬拜團小朋友的原住民樂舞表演展現純樸稚氣，Bomb Fox以阿卡貝拉美聲融合排灣古調和口技Beatbox，散發出滿滿的年輕活力。

接著地主隊拉勞蘭青年會盛裝出場，用傳統古謠及勇士舞展現拉勞蘭青年的智慧與扛起責任的氣度。拉勞蘭青年會此次除了參與演出，也協助支援老屋場的前置作業、交通接駁、引導及撤場工作，體現拉勞蘭部落的向心力。

來自金崙村賓茂部落的 VASA，結合鼻笛及吉他，用現代詮釋的方式連續帶來賓茂部落的古調。最後由來自 Kasavakan 建和部落的高偉勛，帶來中文及卑南族語創作，為活動劃上完美的句點。

文化處指出，《山谷小溪老屋音樂會》最終場山谷場將於11月13日(六)下午3點在池上牧野度假村舉行，報名資訊請見「台東縣政府文化處」及「Suming舒米恩」臉書粉絲專頁。

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