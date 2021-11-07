池上竹筏季20年了！結合水上舞台啟用典禮　民眾免費體驗划竹筏

▲池上竹筏季20周年，熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年吸引全國各縣市運動好手濟濟一堂及觀光客朝聖的池上鄉竹筏季，於7日在國家级濕地大坡池迎接20周年，結合水上舞台啟用典禮，一同頒贈模範父親表揚、秧苗選美比賽、釣害魚比賽及環境清潔等，現場更有超過20攤的市集及多場精彩表演，數千名遊客一同共襄盛舉，場面熱鬧。

池上鄉公所表示，為配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，取消往年傳統的竹筏競賽，調整活動內容，當天除了安排「池聲饗宴」、「水上設施免費體驗」、「趣味闖關」及「悠活美食市集」等一系列活動外，更是發放參與民眾市價百元的「好康美食券」，讓民眾除了體驗水上設施欣賞大坡池之餘，還能大啖池上在地美食。

鄉長張堯城表示，自91年開辦竹筏季，揭開了池上悠活池上-米鄉竹筏季系列活動故事序頁，除了讓鄉內國中傳承這個超過50年的傳統文化外，更是打造為每年全國各地水上運動好手躍躍欲試、磨拳擦掌的舞台。雖然今年沒有舉辦競賽，但相信大家會將心中那份熱情投入且享受在系列活動中，邀請在地原住民族舞團表演，展現出原民樂舞文化之美，更是安排電音滾音樂，最後謝謝大家在疫情期間攜手共度，守護池上這片家園，有你、有我才有美麗的池上。