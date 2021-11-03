國際衝浪賽24日登場　加碼「東浪嘉年華」顛覆你對海洋的想像

▲▼「台灣國際衝浪公開賽」啓動記者會特別移師台北學辦，（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

連續11年辦理的「台灣國際衝浪公開賽」將在11月24日東河金樽海域登場，11月20日起三在杉原海水浴場加碼舉辦東浪嘉年華。台東縣府2日特別前往台北學學文創召開「金樽戰浪 逐風杉原」全國記者會，由副縣長王志輝啟動2021台灣國際衝浪公開賽，歡迎來台東欣賞最高水準的國際衝浪賽事，並且顛覆你對海洋的想像。

記者會中由多次在全國聯合豐年祭舞蹈比賽奪冠的「旅北都蘭文化藝術團」以阿美族傳統舞蹈「阿美族戰舞」激勵全台好手士氣，並由副縣長王志輝公布今年的賽事將自11月3日開放報名，歡迎各方好手一起來金樽戰浪，同時預告今年將以雙主場的形式加碼舉辦「東浪嘉年華」，歡迎民眾到杉原海水浴場體驗各項主題活動，全聯先生邱彥翔也化身東漂旅客現身記者會，邀請民眾一起到杉原逐風。此外，東浪嘉年華也與北藝大教授楊金源合作，為活動量身打造全世界僅有一台的「史都華衝浪平台」，並在記者會中首度亮相。

▲「旅北都蘭文化藝術團」以阿美族傳統戰舞激勵全台好手士氣。

「台灣國際衝浪公開賽」是國內最大規模的衝浪賽事，台東得天獨厚的地理環境讓金樽擁有台灣最好的浪，成為台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地。雖然受到疫情影響，外國選手無法來到臺東參賽，但縣府仍然持續與世界衝浪聯盟（World Surf League以下簡稱WSL）合作，獲得WSL國內高級別賽事授權，將首次以全球具有特殊意義的SPECIALTY EVENT方式辦理賽事，也讓台灣成為2021年WSL全亞洲（APEC）國家區唯一進行衝浪賽事的國家。

今年賽事將於11月24日至28日連續五天在東海岸金樽漁港登場，並且比照國際大型賽事規格於博斯體育頻道轉播，預期將吸引全臺眾多知名好手熱列參與。台東縣政府也特別感謝全聯福利中心、黑松FIN、Quiksilver & Roxy 、Red Bull與台虎精釀等各方贊助單位，提供選手禮品與飲品，讓衝浪賽事更精采。

▲全聯先生邱彥翔也化身東漂旅客現身記者會。

為了讓民眾能夠透過衝浪賽事親近海洋，縣府今年也特別將活動地點延伸到杉原灣，加碼舉辦「東浪嘉年華」，並搶先賽事於11月20日至28日在杉原海水浴場辦理。引進巨型風箏展演、直立單槳（SUP）競速、沙灘排球和沙灘電影院等十大主題活動。此外，「東浪嘉年華」也與「北藝大-舞台動力實驗室」楊金源教授合作，特別打造全世界僅有一台的「史都華衝浪平台」，讓民眾在現場規劃的室內空間中體驗衝浪快感。

「史都華衝浪平台」是由國立台北藝術大學劇場設計系楊金源教授為了2021台灣國際衝浪公開賽量身設計親手打造。這台世界上唯一一台的可攜式「史都華衝浪平台」運用了「飛航駕駛訓練模擬器」所採用的「六軸史都華平台」原理，這項技術也使用在李安導演《少年pi的奇幻漂流》電影中，小船在海浪中飄蕩的模擬。



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