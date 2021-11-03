　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際衝浪賽24日登場　加碼「東浪嘉年華」顛覆你對海洋的想像

▲▼「台灣國際衝浪公開賽」啓動記者會特別移師台北學辦，（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼「台灣國際衝浪公開賽」啓動記者會特別移師台北學辦，（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

連續11年辦理的「台灣國際衝浪公開賽」將在11月24日東河金樽海域登場，11月20日起三在杉原海水浴場加碼舉辦東浪嘉年華。台東縣府2日特別前往台北學學文創召開「金樽戰浪 逐風杉原」全國記者會，由副縣長王志輝啟動2021台灣國際衝浪公開賽，歡迎來台東欣賞最高水準的國際衝浪賽事，並且顛覆你對海洋的想像。

記者會中由多次在全國聯合豐年祭舞蹈比賽奪冠的「旅北都蘭文化藝術團」以阿美族傳統舞蹈「阿美族戰舞」激勵全台好手士氣，並由副縣長王志輝公布今年的賽事將自11月3日開放報名，歡迎各方好手一起來金樽戰浪，同時預告今年將以雙主場的形式加碼舉辦「東浪嘉年華」，歡迎民眾到杉原海水浴場體驗各項主題活動，全聯先生邱彥翔也化身東漂旅客現身記者會，邀請民眾一起到杉原逐風。此外，東浪嘉年華也與北藝大教授楊金源合作，為活動量身打造全世界僅有一台的「史都華衝浪平台」，並在記者會中首度亮相。

▲▼「台灣國際衝浪公開賽」啓動記者會特別移師台北學辦，（圖／台東縣政府提供，下同）

「旅北都蘭文化藝術團」以阿美族傳統戰舞激勵全台好手士氣。

「台灣國際衝浪公開賽」是國內最大規模的衝浪賽事，台東得天獨厚的地理環境讓金樽擁有台灣最好的浪，成為台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地。雖然受到疫情影響，外國選手無法來到臺東參賽，但縣府仍然持續與世界衝浪聯盟（World Surf League以下簡稱WSL）合作，獲得WSL國內高級別賽事授權，將首次以全球具有特殊意義的SPECIALTY EVENT方式辦理賽事，也讓台灣成為2021年WSL全亞洲（APEC）國家區唯一進行衝浪賽事的國家。

今年賽事將於11月24日至28日連續五天在東海岸金樽漁港登場，並且比照國際大型賽事規格於博斯體育頻道轉播，預期將吸引全臺眾多知名好手熱列參與。台東縣政府也特別感謝全聯福利中心、黑松FIN、Quiksilver & Roxy 、Red Bull與台虎精釀等各方贊助單位，提供選手禮品與飲品，讓衝浪賽事更精采。

▲▼「台灣國際衝浪公開賽」啓動記者會特別移師台北學辦，（圖／台東縣政府提供，下同）

全聯先生邱彥翔也化身東漂旅客現身記者會。

為了讓民眾能夠透過衝浪賽事親近海洋，縣府今年也特別將活動地點延伸到杉原灣，加碼舉辦「東浪嘉年華」，並搶先賽事於11月20日至28日在杉原海水浴場辦理。引進巨型風箏展演、直立單槳（SUP）競速、沙灘排球和沙灘電影院等十大主題活動。此外，「東浪嘉年華」也與「北藝大-舞台動力實驗室」楊金源教授合作，特別打造全世界僅有一台的「史都華衝浪平台」，讓民眾在現場規劃的室內空間中體驗衝浪快感。

「史都華衝浪平台」是由國立台北藝術大學劇場設計系楊金源教授為了2021台灣國際衝浪公開賽量身設計親手打造。這台世界上唯一一台的可攜式「史都華衝浪平台」運用了「飛航駕駛訓練模擬器」所採用的「六軸史都華平台」原理，這項技術也使用在李安導演《少年pi的奇幻漂流》電影中，小船在海浪中飄蕩的模擬。

※更多活動資訊請上 2021 台灣國際衝浪公開賽官方網站及粉絲團查詢： ◎官方網站：https://www.taiwanopenofsurfing.org/
◎FB粉絲專頁：台灣國際衝浪公開賽 Taiwan Open of Surfing
https://www.facebook.com/taiwanopenofsurfing
◎Instagram：taiwanopenofsurf
 

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
胰臟癌致死率95％！醫籲1症狀快掛急診
快訊／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中
快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家開門嚇壞崩潰
失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身綁40公斤石塊丟河
男團未成年「多人運動」無碼片瘋傳！　母哀求：別再散播了
冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍探14度
周董母校女學生「抽屜被倒滿飲料」！　教官冷處理：這不算霸凌
快訊／高雄首開全國之先！2大捷運站就能打疫苗　BNT、AZ都
美股創新高...專家卻驚喊「慘了」：2凶兆恐將崩盤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

桃園城市發展二大隱憂！　市議員揭建物安全與垃圾問題

全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開　銀向2.0落實在地安老

台南奇美博物館及台南都會公園劃設空品維護區　2022年7月起管制

大陸停止鳳梨釋迦輸入　民進黨台東黨部：勿甩鍋中央

國際衝浪賽24日登場　加碼「東浪嘉年華」顛覆你對海洋的想像

國慶Q版安平艦揭牌　正統鹿耳門聖母廟微型表演

陳皇宇呼應蔡英文總統「四個不同意」　捍衛公投政策

盧秀燕任內編20億改善殯葬環境　議員肯定：照顧往生者最後一哩路

科普、藝文學習樂園　竹市藝文高地兒童探索館明年開館

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

桃園城市發展二大隱憂！　市議員揭建物安全與垃圾問題

全國社區照顧關懷據點高峰論壇桃園召開　銀向2.0落實在地安老

台南奇美博物館及台南都會公園劃設空品維護區　2022年7月起管制

大陸停止鳳梨釋迦輸入　民進黨台東黨部：勿甩鍋中央

國際衝浪賽24日登場　加碼「東浪嘉年華」顛覆你對海洋的想像

國慶Q版安平艦揭牌　正統鹿耳門聖母廟微型表演

陳皇宇呼應蔡英文總統「四個不同意」　捍衛公投政策

盧秀燕任內編20億改善殯葬環境　議員肯定：照顧往生者最後一哩路

科普、藝文學習樂園　竹市藝文高地兒童探索館明年開館

她輕碰就全身痛「找不到原因」！醫證實：公主病惹禍　4種人注意了

快訊／宏碁旗下安碁取得宏基雲架構全部股權　以因應日前駭客入侵行動

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

宅配通今年前三季EPS 2.07元　第四季因五倍券與雙11進入最大旺季

險遭柯奐如拒絕出演MV　艾怡良認新歌讓她「心跳亂＋喘不過氣」

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

AV版《魷魚遊戲》續集進度曝光！　米砂揭「網站被2萬人癱瘓」補償

黑貓「賊手推玩具」全看不順眼　奴才心累：路過地方東西都掉下來

迎基礎建設大計　印度股市持續看漲

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

地方熱門新聞

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

2歲男童被自家狗兒「咬破頭噴血」　暖警開道急送醫

散文才女攻讀成大中文博士

COVID-19公費疫苗13期開放預約

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

南投疫苗漸到位：年齡層下修+開放移工預約

花蓮名店公正包子週邊違停多　科技執法全都罰

台中市農會「安心好秋」周末草悟道登場

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

農用車秒變消防車山區救災創新意

4大學生露營「休旅車卡溪邊」　挖土機救援

更多熱門

相關新聞

花蓮泡湯看「齊導樹」 　溫泉専車安通線新景點

花蓮泡湯看「齊導樹」 　溫泉専車安通線新景點

花蓮縣政府為因應疫情趨緩，鼓勵民眾到花蓮泡湯旅遊，與花蓮縣觀光協會合作的「花蓮溫泉專車」套裝遊程，繼二日遊加碼後，再次加碼24梯次一日遊行程，自11月5日起至11月28日，瑞穗線及玉里安通線各12梯次，讓遊客免煩惱交通及行程規劃，來到花蓮就可以享受泡湯並體驗冬日悠閒與美好。

10月電動機車「掛牌破萬台」

10月電動機車「掛牌破萬台」

「南投玩很大」12日抽出總統套房得主

「南投玩很大」12日抽出總統套房得主

日月潭花火音樂會　搭配無人機演出熱鬧落幕

日月潭花火音樂會　搭配無人機演出熱鬧落幕

日月潭花火音樂嘉年華登場　一張圖秒懂周邊交管

日月潭花火音樂嘉年華登場　一張圖秒懂周邊交管

關鍵字：

衝浪公開賽登場加碼嘉年華顛覆海洋想像金樽杉原

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面