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「有人死了！」德州音樂祭歌迷衝上台求救　攝影師揮手趕人繼續拍

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州天文音樂祭（Astroworld fest）發生5萬人踩踏事件，釀成8死多傷，事後更傳出毒針攻擊，當局已針對2案分別展開調查。根據觀眾們拍攝的現場畫面，持續有人呼救，卻被嘈雜音樂聲淹沒；一對年輕男女先後衝上工作梯台大吼「有人死了」、「停止表演」，試圖尋求工作人員幫助，卻遭攝影師揮手驅離。

《華盛頓郵報》等外媒比對官方直播影片，以及歌迷拍攝畫面後發現，當晚9時12分左右，就可看見人群擠成一團，還能隱約聽見「救命！拜託，救命！」的呼救聲，而男女歌迷向攝影師求助卻被拒絕，據悉發生在當晚9時30分左右。

▲▼美國德州天文音樂祭（Astroworld fest）發生踩踏推擠事件，歌迷衝上台求救。（圖／翻攝 Twitter@Ashmelym）

▲天文音樂祭歌迷試圖向攝影師求助。（圖／翻攝 Twitter@Ashmelym）

網友麥卡蒂（Seanna Faith McCarty）也在社群媒體上描述相似事件，「第一首歌開始的30秒內，大家開始被人群淹沒。越來越多人尖叫求救，一些人倒下了，音樂卻繼續……越來越多人無法呼吸，尖叫聲也越來越激動。」她看見攝影師站在很高的平台上，雙眼緊盯舞台，「我爬上梯子並且舉手一指，告訴他有人正在死去。他卻叫我離開平台，然後繼續拍攝。」

麥卡蒂繼續大吼，攝影師卻連看都不看，於是她出手推了攝影機，想讓鏡頭轉向出事的方向，卻只是激怒對方，但儘管後來更多工作人員抵達，卻未能暫停攝影，呼叫支援。

▲▼美國德州天文音樂祭（Astroworld fest）發生踩踏推擠事件。（圖／翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD）

▲休士頓警方表示，約5萬名歌迷推擠踩踏釀成悲劇。（圖／翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD）

事實上，9時42分左右，嘻哈歌手崔維斯．史考特（Travis Scott）也發現有人昏倒，他停止表演並說「我們需要有人幫幫他。有人在這裡昏倒了。等一下，不要碰他。所有人退後。保全？有人能幫忙嗎？」直到保全人員抵達後，才繼續演唱。

休士頓消防局局長佩納（Samuel Pena）表示，該事故起於晚間9時15分左右，約5萬人為了壓軸的崔維斯．史考特，突然開始擠向舞台前方，造成多人受傷甚至失去意識，也「讓大家開始恐慌」。現場混亂不斷升級，直到晚間9時38分左右，爆發「大規模傷亡」。

多段畫面顯示，當晚台下一片混亂，尖叫四起，而台上卻不知情，繼續表演。一段影片中，一名跛腳女性躺在擔架上，原本正被警察與保全抬離，卻突然被摔落在地，頭部直接著地，引發眾人驚叫。

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