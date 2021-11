「有人死了！」德州音樂祭歌迷衝上台求救　攝影師揮手趕人繼續拍

It's heartbreaking to see how this unfolded ... Rip to the 8 #AstroWorld pic.twitter.com/avqhPVgGME

記者吳美依/綜合外電報導

美國德州天文音樂祭(Astroworld fest)發生5萬人踩踏事件,釀成8死多傷,事後更傳出毒針攻擊,當局已針對2案分別展開調查。根據觀眾們拍攝的現場畫面,持續有人呼救,卻被嘈雜音樂聲淹沒;一對年輕男女先後衝上工作梯台大吼「有人死了」、「停止表演」,試圖尋求工作人員幫助,卻遭攝影師揮手驅離。

《華盛頓郵報》等外媒比對官方直播影片,以及歌迷拍攝畫面後發現,當晚9時12分左右,就可看見人群擠成一團,還能隱約聽見「救命!拜託,救命!」的呼救聲,而男女歌迷向攝影師求助卻被拒絕,據悉發生在當晚9時30分左右。

▲天文音樂祭歌迷試圖向攝影師求助。(圖/翻攝 Twitter@Ashmelym)

網友麥卡蒂(Seanna Faith McCarty)也在社群媒體上描述相似事件,「第一首歌開始的30秒內,大家開始被人群淹沒。越來越多人尖叫求救,一些人倒下了,音樂卻繼續……越來越多人無法呼吸,尖叫聲也越來越激動。」她看見攝影師站在很高的平台上,雙眼緊盯舞台,「我爬上梯子並且舉手一指,告訴他有人正在死去。他卻叫我離開平台,然後繼續拍攝。」

麥卡蒂繼續大吼,攝影師卻連看都不看,於是她出手推了攝影機,想讓鏡頭轉向出事的方向,卻只是激怒對方,但儘管後來更多工作人員抵達,卻未能暫停攝影,呼叫支援。

▲休士頓警方表示,約5萬名歌迷推擠踩踏釀成悲劇。(圖/翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD)



事實上,9時42分左右,嘻哈歌手崔維斯.史考特(Travis Scott)也發現有人昏倒,他停止表演並說「我們需要有人幫幫他。有人在這裡昏倒了。等一下,不要碰他。所有人退後。保全?有人能幫忙嗎?」直到保全人員抵達後,才繼續演唱。

休士頓消防局局長佩納(Samuel Pena)表示,該事故起於晚間9時15分左右,約5萬人為了壓軸的崔維斯.史考特,突然開始擠向舞台前方,造成多人受傷甚至失去意識,也「讓大家開始恐慌」。現場混亂不斷升級,直到晚間9時38分左右,爆發「大規模傷亡」。

