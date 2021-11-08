美國吃壽司得歸功韓國人！《紐時》驚曝：壽司其實並非日本原創

▲南韓新興宗教「統一教」創辦人文鮮明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

壽司為聞名全球的日本傳統料理，主要材料為用醋、糖、鹽調味過的醋飯，降溫後加上各種魚肉、海鮮、雞蛋或其他肉類做出多層次的變化；然而美媒《紐約時報》（The New York Times）在一篇專題報導中指出，其實讓壽司在美國普及化的真正推手並非日本人，而是一名來自韓國的傳教者，且壽司並非日本原創的食物。

《紐約時報》於當地時間5日登出一篇標題為「壽司在美國不為人知的故事－一個充滿爭議的韓國宗教如何締造生魚片帝國」的專題報導。根據該篇報導，其實在1980年代的美國，根本鮮少有人知道何謂鮪魚肚肉、廚師發辦（お任せ，Omakase）的觀念，壽司之所以能在美國普及化、大眾化，其推手正是來自南韓的統一教創始人、總裁，文鮮明牧師。

文鮮明聲稱在16歲那年復活節清晨在一座小山見到耶穌基督顯現，要求他「繼承未完成的救贖工作」，1954年他在南韓創立「統一教」，並宣教成功，該宗教融合基督教、佛教、薩滿教（傳統宗教）的理念，並強調一夫一妻的婚姻才符合教義，1968年轉赴日本活動，1972年轉移至美國發展。

▲《紐時》指，壽司在美國大眾化的推手其實是來自南韓的文鮮明。（圖／CFP）

隨著統一教會在世界各地成功傳播，文鮮明從宗教領域跨足至房地產、食品、學校、媒體，逐步建立起商業帝國，不僅在美國創辦《華盛頓時報》，還創立大型海鮮產品批發商「True World Foods」，後者成為擁有40年以上經驗的美國最大海鮮壽司供應商。

根據《紐約時報》，文鮮明當初創立統一教時，追隨他的70多名信徒大都是日本人，而他在1980年透過發表「鮪魚之路」的演說，具體確立其創設海鮮批發商的商業理念。

報導指出，「True World Foods」在美國17個州與英國、加拿大、日本、南韓、西班牙等皆設有分公司，批發包括鮭魚、鯛魚、鰻魚沾醬、米糕壽司等許多壽司廚師所需的食材。

▲《紐時》稱，壽司其實是先源自於中國、東南亞。（圖／CFP）

而今年，「True World Foods」更在美國、加拿大向超過8300多間的廠商供應食材，其中美國高級壽司餐廳的70至80%的食材皆為其所供應，每年收益達到5億美元，同時其設在日本的子公司每年更向美國出口超過100萬公斤的活魚。

另外，《紐約時報》更點出一項驚人事實！報導表示，其實壽司並非日本原創的食物，早前壽司源自於中國、東南亞，直到1000年以後才傳入日本。

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