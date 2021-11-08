放屁啦！拜登國際晚宴排出「天然氣」　卡蜜拉目睹嚇傻：又長又響

▲拜登被爆料在查爾斯王儲的夫人卡蜜拉面前放了一個響屁。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登（Joe Biden）日前才在聯合國氣候峰會（COP26）的開幕式上被拍到聽演講時一邊「閉目養神」，結果知情人士爆料，不到幾小時後，拜登在招待會上與英國查爾斯王儲的夫人卡蜜拉（Camilla）談話時放了一個「又長又響」的屁，音量大到讓卡蜜拉大吃一驚，後來她仍不時抱怨此事。

▲拜登上周飛往英國參加聯合國氣候峰會，被拍到疑似睡著的畫面。（圖／路透）

英國《每日郵報》報導指出，本來應該致力於減少排放的拜登總統，上周在格拉斯哥舉辦的COP26峰會上自己產生了一點「天然氣」（natural gas）。知情人士向《每日郵報》爆料，拜登是在美術館招待晚會上與康瓦爾公爵夫人卡蜜拉碰到面的，她的丈夫查爾斯王儲、威廉王子與凱特王妃，以及英國首相強生也有出席。

▲拜登飛往英國參加聯合國氣候峰會期間曾受邀出席招待會。圖為拜登在會上與威廉王子寒暄。（圖／路透）

知情人士表示，拜登在與卡蜜拉禮貌地閒聊時，卡蜜拉聽到拜登放了一個響屁而大吃一驚，也覺得相當尷尬，「那個屁又長又響，讓人無法忽視……卡蜜拉停不下來一直講。」

Camilla 'hasn't stopped talking about' Biden 'breaking wind' during chat at Cop26 https://t.co/BGhC3ju8T4 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 7, 2021

然而，拜登已經不是第一次被懷疑放屁，2020年5月川普的長子小唐納（Donald Trump Jr）等共和黨人就曾在推特不斷調侃並轉發一段影片，是拜登在競選期間透過網路直播與賓州州長沃夫（Tom Wolf）對談時，畫外音出現一段長約3秒鐘的放屁聲響。

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