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美國8日放寬入境限制　分隔兩地20個月家庭終團圓

▲▼ 美國疫情／奧蘭多國際機場。（圖／記者陳宛貞攝）

▲ 美國8日重新開放陸空邊境，結束20個月旅行限制，料將有大批完整接種COVID-19疫苗的國際旅客入境。圖為奧蘭多國際機場。（圖／路透）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國明天重新開放陸空邊境，結束20個月旅行限制，料將有大批完整接種COVID-19疫苗的國際旅客入境。美方這波限制措施讓眾多家庭分隔兩地，並衝擊觀光業和外交關係。

●分隔兩地家人終團圓

大西洋兩岸家庭渴望最終與摯愛團聚。

63歲英國婦女亨利（Alison Henry）表示：「這段時間非常難熬，我只想看看我兒子。」她和兒子分隔兩地20個月後，打算明天到紐約看他。

法新社報導，雖然今夏就可從美國到歐洲，但持部分簽證的美國外籍居民無法保證能再入境美國。

●美國放寬限制 航空業蓄勢待發

美國去年規定禁止過去14天曾在33國的非美國公民入境，包括歐洲沒有邊境管制的26個申根國家、中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國及愛爾蘭。

白宮今年9月20日宣布美國將在11月初解除限制，10月中宣布開放陸地邊界與搭機入境，11月8日起生效。

貿易團體美國旅行協會（U.S. Travel Association）表示，這些國家2019年占所有海外赴美旅客比例53%，且從墨西哥和加拿大跨境旅客流失重創了邊境社區生計。協會估計，國際旅客減少導致去年3月以來出口收益損失近3000億美元。

美國航空業者正在增加飛往歐洲和其他受限制措施影響地區的航班。許多國際航班明天料將接近全面運作或完整恢復運作，接下來幾週旅客流量大。

●航班需求增 料大排長龍

路透社報導，達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）先前警告，旅客應有心理準備起初會大排長龍。

白宮發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）在推特說，美國8日解除現有空、陸旅行限制後，運輸需求料將增加，「我們持續採取關鍵步驟，提供額外資源準備因應」。

●國際旅客行前須知

航空公司將檢查國際旅客完整接種文件，以及3天內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陰性結果證明文件。在陸路通關時，美國海關與邊境保護局（CBP）將詢問旅客是否已接種並抽查部分文件。

新疫苗規定對象不包括18歲以下孩童，全國接種率不到10%的近50國非觀光旅客也有資格豁免。

新的接觸史追蹤規定也將於明天生效，要求航空公司收集國際航空旅客資訊，必要時後續追蹤曾暴露於COVID-19變異株或其他病原體的旅客狀況。

美國衛生當局先前表示，旅客搭機入境時出示的疫苗證明中，獲認可的品牌包括美國食品暨藥物管理局（FDA）和世界衛生組織（WHO）批准的所有疫苗，目前包括輝瑞/BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（J&J）、莫德納（Moderna）、中國國藥及科興疫苗。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）

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