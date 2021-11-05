防疫旅館竟拒接春節入境「10天客」　交通部：業者接受補助應配合

▲指揮中心修改相關防疫旅館規定，但傳出有防疫旅館拒絕旅客更改住宿天數。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／中央社

春節防疫旅館量能吃緊，指揮中心修改相關防疫旅館規定，不過卻傳出有防疫旅館拒絕旅客更改住宿天數。交通部長王國材今天表示，將會加強溝通。

春節防疫旅館量能吃緊，中央流行疫情指揮中心宣布，可以10天入住防疫旅館，4天返家居家檢疫，不過傳出有旅館業者拒絕旅客更改入住天數。

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交通部長王國材今天在台北國際旅展開幕式後接受媒體聯訪時回應，將會繼續溝通，入住防疫旅館的天數從14天變成10天會有轉換期，春節期間回國民眾多，一定會加強溝通。

交通部觀光局長張錫聰呼籲業者可以騰出空間，讓多一點人回來入住防疫旅館，此外，若家屬同住一房就安排同住一房，更改住宿天數部分也會儘量協調，民航局也協調航空公司，讓旅客可以更改航班。

張錫聰指出，由於要成為防疫旅館需要的準備很多，包含衛生單位、警政單位、觀光單位等都要會勘，要符合需求才能夠成為防疫旅館，至少也要2到3週，不是很快就能增加房間數。

張錫聰說，若旅客提出要求要更改入住防疫旅館天數，按照個別旅客的定型化契約規定，因為不能歸責雙方，因此旅客可以主張變更入住天數，旅館部分因為不可歸責，所以不會收取手續費，若有爭議則是要依照消費者保護法處理。