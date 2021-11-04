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喬友大火4個月　今夜舉辦追思會提出三大訴求

▲今晚在彰化火車站有喬友追思會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲今晚在彰化火車站有喬友追思會。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

10/14高雄鹽埕城中城大火造成46人死亡，使社會重新聚焦於危老建物問題，今年6/30的彰化喬友大火，造成一名消防員不幸殉職，消防員權益促進會今日在彰化火車站前舉行「喬友追思會」，會中提出三大訴求「要真相改革、設立殉職消防紀念碑、開放消防員組工會」三項訴求，釐清事實檢討改進不再讓悲劇發生。

晚間的活動有各黨籍議員到場參加，也有不少關心喬友大樓後續重建的市民到場，同時消防員權益促進會也列舉了多項消防必須改革的疏失，其中最重要的是消防人力短缺問題，整場活動充滿悲憤與哀戚。

▲今晚在彰化火車站有喬友追思會。（圖／記者唐詠絮攝）

昨天彰化縣政府舉行喬友大火行政調查報告，在昨日的報告中，第一波懲處名單出爐，消防局代理局長邱聰佳及建設處代理處長陳威宏自行請辭局處長獲准。

至於百香果防疫旅館也查出部分缺失，已將違失部分已函送司法機關偵辦中，改建設計的建築師、防火避難設施類如防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修使用材料明顯不符且違反建築技術等等，仍予簽證為合格者，全部開罰。

▲今晚在彰化火車站有喬友追思會。（圖／記者唐詠絮攝）

獨獨對「設立殉職消防紀念碑、開放消防員組工會」這2項仍在商議中，這方面令消防員權益促進會非常的不解，而殉職勇消陳志帆的妹妹也到場，她也表達氣憤的表示，喬友大火已經過了四個月，城中城大火發生後，才提出行政調查報告，這真的是一種消極作為，若如外界所說都是為了政治考量，那就真的令大家心寒。

▲今晚在彰化火車站有喬友追思會。（圖／記者唐詠絮攝）

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