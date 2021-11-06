六福村人潮「沙丁魚式擠爆」畫面曝　網揭2原因傻了：難怪大排長龍

記者曾筠淇／綜合報導

位在新竹關西的「六福村主題遊樂園」受到很多大小朋友的喜愛，近來配合五倍券、萬聖節，六福村也推出一些優惠活動。就有網友今（6）日一到六福村，就見滿滿人潮，而人山人海的畫面曝光後，也讓不少網友在貼文底下表示，「好扯喔！難怪會塞車」、「排30分鐘，玩5分鐘」。

▲六福村今天超多人。（圖／原PO授權引用）

有網友在PTT的Gossiping板上，以「六福村這人潮怎麼回事的八卦」為題發文，提到他今天一到六福村，就發現售票口擠滿人，讓他覺得好險有事先購票；不過，他就好奇六福村的人潮為什麼突然這麼多？居然每個設施都在排隊。

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「不能出國啊」、「月考完啊」、「好久沒去了，懷念」、「不怕你不玩，怕你排不完」、「最近真的別去+1，可以用券的地方一定超多人」。其中也有些網友一看到照片，不禁擔心直呼「這是疫情再次爆發的前兆嗎」、「怕爆」。

▲六福村現有萬聖節變裝活動。（圖／六福村提供）

還有網友指出人潮塞爆的關鍵原因，「最近真的不要去，因為可以用振興券，都大排長龍」、「振興券和加碼券效應吧」、「振興券造成的」、「萬聖節活動啊，到下禮拜日」、「 萬聖節活動行銷的很成功耶」。

據了解，六福村日前推出加碼券優惠活動，親子三人只要付一張千元，且振興券、國旅券都適用；而針對萬聖節，六福村也有推出變裝活動，14日前只要變裝入園，票價就只要399元。