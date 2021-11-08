黃珊珊指「10+4」無法增加量能　指揮中心曝2優點：他是有效益的

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊認為，指揮中心將春節返台防疫措施改為10+4並無法增加量能，今指揮中心回應，4日房間可能不好使用，但卻可讓防疫旅館多做一輪，也能提供更多房間數，所以他是有效益的。

因應春節大量返台人潮，指揮中心祭出兩種入境檢疫方案，除了可在防疫旅館或集中檢疫所檢疫14日，也可選擇「10+4」方案，前10日入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，後4日搭乘防疫計程車居家檢疫，但應以1人1戶為原則，若同戶內同住家人均已接種2劑疫苗且滿14天，可於同戶內1人1室同住。

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不過黃珊珊指出，10+4造成旅館不好配合，也無法增加量能，即使後4日民眾不必居住在防疫旅館，但房間仍然空置。

對此，指揮中心指揮官陳時中表示，若少了4天不去調配，事實上也用不到，但改成10+4後，房間可能不好用，但在過年前可以多做一輪，就能賺到兩天的錢，「所以他是有效益的」，在熱門時段還可以多提供將近1萬間，對旅館收入以及提供房間數都會有幫助。

陳時中舉例，若民眾於1/8入住，檢疫14日至1/23日，因接近除夕1/31，房間就不好用，但若改為10+4，民眾同樣於1/8入住，檢疫至19日，1/20~1/31就可再多一輪民眾可以入住檢疫。

此外陳時中也提到，並不是所有人都會檢疫14日，如果約有7成返台民眾可以進行10+4，「可以做的人幾乎都一定會去做」，民眾若能居家檢疫都不會想要留在旅館，就可以多出約1.4日。