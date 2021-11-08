拋「台商打2劑免住防疫旅館」　趙少康：返台再打1針，高端剩一堆

▲趙少康談防疫旅館不足問題。（圖／翻攝趙少康臉書直播）



記者黃巈禾／台北報導

因應防疫旅館不足，指揮中心調整春節返台居家檢疫措施，將印度、英國、緬甸從「重點高風險國家」移除，所有入境旅客遵照「10+4」，入住防疫旅館從14天縮短為10天，後4天返家檢疫。對此，中廣董事長趙少康建議，若台商在大陸打過2劑疫苗，返台時可再打1劑、做PCR檢測，都沒問題後就不用住防疫旅館，解決防疫旅館不足的問題。

趙少康今（8日）召開記者會談防疫旅館不足的問題。他表示，9月1日至11月7日境外移入的國家，美國有81人、印尼53人、菲律賓30人、緬甸29人、馬來西亞21人，還有其他國家各位數的，境外移入最多的國家是美國，從中國大陸進來的0人，指揮中心到底有沒有根據事實判斷，不敢得罪美國嘛！

對於指揮中心推出「10+4」春節返鄉檢疫方案，趙少康指出，最多就是「7+7」，原本訂14天，前面7天住防疫旅館，剩下7天讓訂不到旅館的人可以去訂，怎麼會「10+4」呢？重要的不是住幾天，而是PCR檢查，多檢查幾次不就好了嗎？

趙少康建議，打完2劑疫苗者可以居家檢疫，不用住防疫旅館，打完1劑疫苗者住7天，未打疫苗者住14天，未打疫苗、打1劑疫苗、打2劑者通通一樣，不合理；此外，春節返台以大陸台商為多數，過去2個半月來看，回來的人沒一個染疫，因此，確定打2劑疫苗、PCR檢測沒問題，不就解決旅館的問題嗎？

趙少康質疑，指揮中心不願承認大陸疫苗，起初指揮中心曾想過是否打完2劑就可以居家檢疫，後來為什麼不採納？一定台商最多，台商在大陸不想打疫苗也不行，只能打科興或國藥，現在指揮中心不管有沒有打疫苗，都規定檢疫10天，合理嗎？

趙少康認為，若認為大陸疫苗效果比較差，進到桃園機場就補打一針嘛！可以事先申請，看要打AZ或BNT，或打高端也可以，高端不是剩一堆嗎？若台商在大陸打過2劑，返台後再打1劑，保護力不是增加很多嗎？再做PCR，這樣就不一定要住防疫旅館，就能解防疫旅館之荒。

趙少康強調，若現今大陸疫情嚴重，過去2個半月回台的台商都染疫，上述作法當然不可行，但數據顯示，391位境外移入沒有一人是從中國大陸回來，做任何決策都要根據大數據，「10+4」一定不通，7+7勉強，打過2劑疫苗還要住防疫旅館或集中檢疫所，不合理也浪費社會資源。