▲校官眷舍古蹟破壞受損，基隆文化局4點聲明籲愛惜尊重。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局與誠品書店攜手合作之下，誠品基隆期間限定店6日在要塞司令官邸正式開幕，民眾熱情踴躍地來到沙灣歷史文化園區，進入要塞司令官邸及校官眷舍，感受沙灣歷史風華；但近日不幸發生古蹟被破壞的情況，以下4點聲明，希望民眾共同遵守。

1、基隆要塞司令部校官眷舍為基隆市定古蹟，側面之木造建築於調查前已毀壞倒塌，僅剩磚束基礎及相關附屬設施遺構，修復過程特將其完整保留，全區域範圍含附屬設施遺構，均屬市定古蹟公告範圍，歡迎大家來參觀，但也呼籲大家共同維護這得來不易的修復成果。

▲基隆校官眷舍側面遺構現場已圍起警示的三角錐。



2、校官眷舍側面遺構現場已圍起警示的三角錐，但民眾仍然擅自進入並踐踏破壞，這是非常不可取的行為。

3、根據文化資產保存法第103條規定，「遷移、拆除、毀損」古蹟、暫訂古蹟、考古遺址、國寶、古物等等，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金。

4、若是破壞古蹟、歷史建築，還有可能會構成刑法毀損他人建築物罪，同樣處6個月以上5年以下有期徒刑。

文化局強調，歡迎大家前來感受古蹟之美，但也請攜手共同來維護文化資產的價值，對於民眾對於古蹟及歷史空間之認知及尊重不足，文化局未來也與教育處合作，加強對歷史空間的導覽及教育，但若再有擅自進入且破壞古蹟的行為，將依法究辦。

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