國安局：美日澳支持我入CPTPP 　越南、加拿大立場保留

▲國安局副局長陳進廣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

我國正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國安局指出，美國、日本、澳洲政界持友我立場，中共則詡稱獲新加坡、墨西哥、智利、馬來西亞等國支持。此外，越南、加拿大立場保留，紐西蘭、祕魯及汶萊等國則尚未公開表態。

立法院外交及國防委員會8日邀請陳進廣、外交部次長俞大㵢、經濟部次長曾文生、經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、農委會副主委陳駿季等人就「推動我國加入CPTPP進度、產業衝擊評估及因應對策」為題進行報告，並備質詢。

陳進廣在口頭報告表示，日本首相岸田文雄、前外相茂木敏充等官員均公開表示，歡迎我國申請加入CPTPP；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）、駐日代理大使谷立言則表示，我國做為世貿組織負責任會員，並堅定支持民主價值，相信會對CPTPP成員國評估台灣申請加入協定產生正面影響。

另外，陳進廣也提及，澳大利亞執政黨副主席麥卡昆妮（Teena McQueen）、前總理艾波特（Tony Abbott）也表態支持我國加入。

陳進廣指出，中共外交部聲稱，新加坡總理李顯龍、墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）及智利外交部長阿亞曼（Andres Allamand）分別與中國國家主席習近平、中國大陸外交部長王毅通電時，表態歡迎並支持中共申請加入CPTPP，然而新加坡及智利相關公開聲明並未提及。

陳進廣也說，馬來西亞貿工部發表聲明歡迎中共加入CPTPP，該部部長阿茲敏（Mohamed Azmin）則聲稱，中共未來加入CPTPP後，將使馬來西亞很快受益。

陳進廣指出，越南外交部發言人黎氏秋姮表示，願與中共分享談判經驗與資訊，對於我國申請加入，則將諮詢其他成員國意見；加拿大國際貿易部部長伍鳳儀（Mary Ng）也說，加拿大已知悉中共希望加入CPTPP，但尚未與中共就此進行任何討論。

陳進廣說，加拿大參議員赫薩科斯（Leo Housakos）則致函加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），呼籲加拿大公開支持台灣加入CPTPP。另外，紐西蘭、祕魯及汶萊等國則尚未公開表態。

陳進廣表示，國安局將持續密切注意各成員國對我國加入協定立場，與我雙邊入會磋商關注焦點議題，以及CPTPP有關我與中共入會工作小組設立動向，以利支援政府持續推進我國加入協定進程。

陳進廣也說，國安局將持續掌握中共利用我國加入CPTPP的議題，製造協定成員國間分歧的可能動向，以及關注中共施壓成員國不表態支持我國加入之徵候，即時提出預警。