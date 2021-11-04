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趙少康揭新加坡「先加入後開放」　打臉反萊豬不能入CPTPP的最佳例證

▲▼趙少康舉新加坡例子批評，蘇貞昌說反萊豬不能加入CPTPP是亂帶風向。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康舉新加坡例子批評，蘇貞昌說反萊豬不能加入CPTPP是亂帶風向。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院長蘇貞昌日前表示若反對萊豬將會使台灣無法加入CPTPP，引起在野黨砲轟，中廣董事長趙少康4日就批評，新加坡2018年就加入CPTPP，但2020年才開放萊豬「新加坡就是打臉民進黨最好的例證」。

趙少康透過臉書批評，「蘇貞昌不要亂帶風向」，全民反萊豬，蘇貞昌害怕12月18號的公投過關，宣傳所有CPTPP會員國都進口萊豬，如果不開放，就會「鎖死台灣、無法加入CPTPP」。蘇貞昌不是故意說謊就是沒做功課，因為新加坡2018年就加入CPTPP，但直到2020年5月才開放萊豬，證明進口萊豬不是加入CPTPP的必要條件。

趙少康強調，民進黨一直用「反萊豬就是反美豬，反美豬就是反美國」的滑坡邏輯攻擊國民黨，把台灣人當傻子耍，發現這波認知作戰無效後，改抹紅國民黨反萊豬為了「讓台灣被鎖死，讓中國高興」，不肯回歸政策面討論，只會亂帶風向愚民跟抹紅。新加坡就是打臉民進黨最好的例證。

趙少康質疑，如今台灣已經開放萊豬進口，中國大陸則堅定將萊豬阻擋在外，如果真像蘇貞昌說的，放行萊豬是加入區域經貿整合的萬靈丹，怎麼沒看到總統蔡英文保證台灣篤定能加入CPTPP？怎麼沒保證能跟美國簽署FTA？ 而中國大陸不讓萊豬進口，不是永遠進不了CPTPP?那民進黨緊張什麼？

趙少康呼籲，蔡英文在野時，慷慨激昂「拒絕瘦肉精，要求政府重啟談判，政府做不來就下台」，蘇貞昌2006年第一次擔任行政院長，也公告禁用含萊克多巴胺在內的四種瘦肉精，對照如今用一些似是而非的論述亂帶挺萊克多巴胺風向，只能透過12月18號的公投展現人民智慧。戳破民進黨的謊言。

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