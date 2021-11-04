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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通：台灣不可能在武力逼迫上談判桌　「雞屎落土也有三寸煙」

▲▼立法院外交及國防委員會 國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

美國國防部4日公布中國軍力報告指出，中國迅速推動軍事現代化目標是在2027年時，具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。對此，國安局長陳明通表示，台灣不可能在中共武力的逼迫之下上談判桌，這是不可能的事情，「雞屎落土也有三寸煙」。

立法院外交及國防委員會4日審查「111年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分」，並邀請陳明通等人列席備詢。國民黨立委溫玉霞質詢時提及，美國國防部聲稱共軍將持續備戰台海衝突，目標是2027年要逼台灣上談判桌，詢問陳明通看法為何。

陳明通回應，一直以來，以戰逼統就是中共的策略之一，台灣不可能排除任何方式，當然要有應對的方式，過去他在擔任陸委會任職時，也提出修改《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，「我們很早在法律上就建議」，若兩岸有相關談判，人民有權決定是否同意，立法院也有監督機制。

陳明通說明，兩岸要政治談判有法律依據，但是不可能在武力的逼迫之下談判，那是不可能的事情，「台灣人有一口氣，雞屎落地也有三寸煙」，台灣不可能在武力的逼迫之下上談判桌，總統蔡英文在接受外國媒體CNN訪問時也說，願意跟對方坐下來講，「我們是很善良的一方」。

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