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陳吉仲談CPTPP遊戲規則　證明台灣接軌國際「公投要投不同意票」

▲▼陳吉仲呼籲反萊豬公投投下不同意票。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲呼籲反萊豬公投投下不同意票。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

農委會主委陳吉仲4日表示，CPTPP對我國長遠經貿戰略及參與國際合作是非常重要的一步，同時CPTPP的所有會員國，都已經遵循國際標準開放萊豬進口、CPTPP也要求各會員國儘可能消除一切貿易障礙，他呼籲，反萊豬公投請投下不同意票，以證明台灣有能力接軌國際加入CPTPP。

陳吉仲今天在臉書呼籲，「反萊豬公投請投不同意，證明台灣有能力接軌國際加入CPTPP」，他指出，CPTPP是目前世界上公認最高標準的區域協定之一，現有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯等11個會員國，其中許多都是我國主要貿易夥伴，總GDP佔全球13%、貿易值佔我國貿易總值超過24%，爭取加入這個區域協定，對我國長遠經貿戰略及參與國際合作，是非常重要的一步，也是台灣的朝野共識。

陳吉仲強調，目前CPTPP的所有會員國，都已經遵循國際標準開放萊豬進口，甚至澳洲、紐西蘭、加拿大、墨西哥、祕魯，以及擁有廣大華人人口的馬來西亞，也核准國內養豬使用，我國則遵循日本模式，進口豬肉產品接軌國際安全容許，國內養豬維持禁止使用萊克多巴胺，且市場上所有的豬肉產品都要清楚標示產地來源國。

陳吉仲解釋，CPTPP總共有30個章節，是所有會員國都要共同遵守的遊戲規則。其中與農業有關的是第2章關於貨品國民待遇與市場進入、第7章關於食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施、第8章關於技術性貿易障礙、第18章關於智慧財產權及第20章關於環境的內容。

針對市場進入的部分，陳吉仲表示，CPTPP要求各會員國儘可能消除一切貿易障礙，包含關稅化以及非關稅化的障礙。在食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施的部分，第7.9條第2項則明確要求各會員國「應確保其食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施遵循相關國際標準、準則或建議」。既然CODEX已經在2012年通過了萊克多巴胺安全容許量的國際標準，想要加入CPTPP的國家或地區是否符合相關的規範，就會被視為能否遵守CPTPP「高標準」條文的檢驗。

陳吉仲認為，再以今年中國片面暫停我國鳳梨、鳳梨釋迦及蓮霧為例，由於國際上針對外寄生性的粉介殼蟲已經有相關處理的準則（就地以溴化甲烷燻蒸後即可通關），且中國本地也有其宣稱檢出的粉介殼蟲，因此中國直接採取禁止輸入的強烈貿易干預手段，就很難符合CPTPP「高標準」的要求，也會讓其他會員國對於中國是否能維持穩定公平的貿易環境有所質疑。

陳吉仲呼籲，CPTPP是一個比WTO更自由的區域協定，所有成員都必須公開透明遵守公平的規範，不可能有一方可以無視國際標準，卻要求其他國家開放市場。「因此我要呼籲大家公投投下不同意票，向我們的國際友人證明台灣確實有能力加入CPTPP」。

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陳吉仲CPTPP反萊豬公投

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