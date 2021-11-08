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立冬收「超補」食材！網誤認雞腿...真相曝傻眼：整晚免睡了

▲▼家常菜。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲原PO收到罕見食材「牛睪丸」。（圖／翻攝自Facebook／家常菜）

實習記者黃品臻／綜合報導

昨（7）日是二十四節氣裡的立冬，按民間習俗立冬要補冬，不少民眾都會準備食材進補一番。就有網友分享，朋友送來罕見食材「牛睪丸」，苦惱不知該如何料理，於是上網求助，由於太少見，不少網友都誤認成雞腿，有內行網友分享料理方式。

原PO在臉書社團「家常菜」發文分享，貼出一張食材照片，附文寫道，「求救，這個很難啓齒的東西，朋友送晚上補冬的，我要怎麼料理啊？」不少網友沒看過，留言求解，原PO也補充說明「是公牛的蛋蛋」、「軟叭叭的我已用熱水燙過了」。原PO後來也更新貼文分享最後選擇用三杯方式料理，還不錯吃。

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▲▼家常菜。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲原PO分享最後用三杯方式來料理。（圖／翻攝自Facebook／家常菜）

貼文引起網友們關注，紛紛留言表示，「難買得到哦，這朋友很重要」、「想說妳家的雞腿怎麼那麼特別」、「這吃了會流鼻血，整晚不用睡了」、「怎麼把香腸灌成這副德性」、「還以為是賣冰的叭噗叭噗」、「相片慢慢往下拉，起初以為是雞腿說」。

也有許多網友分享其他料理方式，「麻油辣椒九層塔，加下去炒就對了啦」、「切片，麻油，姜，炒，加酒，加枸杞」、「牛佛切片炒麻油+米酒超好吃，再加點枸杞更棒，餐廳一個牛佛要價1200元」、「炒酸菜加辣椒、薑絲，切片炒，很好吃」、「很好處理的就是一般炒麻油腰子一樣很簡單的」。

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