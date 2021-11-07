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今天立冬！2生肖「財運、事業運」超旺：中獎機率大提升

11月7日是24節氣中的立冬。（圖／百度）

▲11月7日是24節氣中的立冬。（圖／百度）

圖文／CTWANT

今（7日）是農曆10月3日，也是24節氣中的「立冬」，代表冬天正式來臨。《科技紫微網》表示，古代相當重視立冬，前3天就會讓皇帝沐浴齋戒，而十二生肖中，有兩個生肖的人今天開始「好運不畏寒」，事業運、財運明顯超旺，要好好把握。

至於許多人立冬會吃薑母鴨等藥膳滋補身體，網站表示現代人的營養已經很豐富了，所以享受美食記得要適可而止，才能準備好健康的身體來迎接嶄新的明年。

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生肖屬兔：事業運旺翻

屬兔的人立冬開始會感覺到所有事都有如神助一般的順利，可以趁此機會，再次挑戰以前無法跨越的難關，能夠好好施展自己的能力，只要把握機會就可以讓人刮目相看。

生肖屬雞：財運飆漲

屬雞的人這段期間偏財運超旺，中獎機率大大提升，可以買些彩券試試手氣。另外，在投資理財方面的直覺也特別準，再加上精神力極佳、腦子清楚又有靈感，只要能把握住時間，就能以小搏大、收穫滿滿。

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