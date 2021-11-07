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社會 社會焦點 保障人權

詐團自稱人壽經理、北市刑大員警要個資　南投婦報警拆穿

記者高堂堯／南投報導

69歲林姓婦人日前接到自稱國泰人壽台北某分行楊姓經理來電，指稱有人持其身分證、委託書欲申請防疫理賠事宜，還提醒林婦可能遭詐騙、幫忙轉介台北市刑警大隊請員警受理報案；林婦心生疑竇而掛電話並報警，警方致電國泰人壽查證，發現該分行經理姓蔡不姓楊，成功協助機警民眾阻卻一樁詐騙案。

▲有詐團偽稱銀行高階經理，誆稱要幫民眾處理個資遭盜用問題，員警莊雅萍協助查證識破。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲有詐團偽稱銀行高階經理，誆稱要幫民眾處理個資遭盜用問題，員警莊雅萍協助查證識破。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，中興派出所警員莊雅萍於日前擔服值班勤務時，林姓婦人匆忙至派出所報案，指有自稱國泰人壽「台北市中正區襄陽路1號分行」經理「楊志偉」來電，告知有人以其名義並持其身分證正本及委託書，欲申請防疫理賠；林婦表示其身分證並未遺失，該名「經理」又以各種說詞想引導她報案、拿取報案證明等，接著把電話轉接到另一位自稱台北市刑大員警「張志忠」受理報案。

▲有詐團偽稱銀行高階經理，誆稱要幫民眾處理個資遭盜用問題。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林婦報案指有詐團偽稱銀行高階經理，誆稱要幫民眾處理個資遭盜用問題。（圖／記者高堂堯翻攝）

林婦發現該「員警」說詞顛三倒四，且對其詢問內容支吾其詞，深感質疑，遂先掛電話並前往中興派出所請求員警協助查證；莊雅萍先查詢國泰人壽北部分行分布情形，但卻查無上述分行地址資訊，再依據來電號碼反查，發現國泰人壽台北市大同服務中心的客服電話與該名「經理」所提供之電話相同。

莊雅萍進一步致電詢問，該銀行行員告知該分行現任經理姓蔡，且在員工名冊內並查無「楊志偉」名字，蔡姓經理回覆表示，近日分行時常接獲類似詢問電話，頻於向民眾解釋，也是不堪其擾；莊雅萍隨後向林婦解釋此為詐騙集團慣用手法，目的在騙取民眾個資，幸好林婦警覺性高，並懂得向警察機關尋求協助，避免遭詐騙風險，林婦也對員警能熱心為民服務表示非常感激。
 

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