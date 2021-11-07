台南市表揚終身學習楷模　黃偉哲：充實自我豐富人生

▲台南市長黃偉哲，表揚推動終身學習教育有功學校14所及終身學習楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為激勵更多人投入終身學習行列，台南市7日舉辦2021年度終身學習楷模表揚大會，邀請安定區樂齡學習中心太鼓隊及安定國中舞獅社團表演揭開序幕，市長黃偉哲表揚推動終身學習教育有功學校14所及終身學習楷模，邀請市民朋友一同分享這份喜悅，並盼透過終身學習楷模表彰，展現台南市重視終身學習精神，帶動終身學習風潮。





黃偉哲表示，感謝各界的努力，尤其是這次獲表揚的14所學校校長與終身學習楷模，一同帶動台南成為學習風氣不墜的都市，台南是全台首學，所謂學無止境，期盼持續落實終身學習，讓大家更充實豐富自己的人生。





台南市政府長期與學校、社區及民間團體合作，提供本市成人多元化學習平台，包含以教導識字為主的成人基本教育班、新住民教育班，提供新住民多元學習課程之新住民學習中心和提供高齡者多元學習課程樂齡學習中心、創造偏鄉地區民眾數位應用學習數位機會中心及常設終身教育學習場所的社區大學等學習管道，其中樂齡學習中心推動區區有樂齡，讓長者就近學習，參與活動長輩人次佔55歲以上人口比率達26.41％，樂齡學習文教力名列六都第二，連續6年獲教育部評鑑優等並獲教育部第5屆樂齡奉獻獎多項獎項肯定。





教育局指出，本次表揚獎項包含推動終身學習有功學校14所及終身學習楷模共201位，其中推動有功學校計有東山國小、大港國小、學甲國小、楠西國小、公園國小、六甲國小、永康國小、協進國小、麻豆國小、新進國小、歸南國小、柳營國小、日新國小及永康區復興國小等14校，辦理社區多功能學習中心、新住民學習中心及配合辦理成教班、新住民班或補校之學校。





獲表揚終身學習楷模當中，高齡85歲以上有7位，其中最高齡者是來自於大內區環湖樂齡學習中心高齡101歲的許寶秀，這些長輩雖然年事已高，因樂齡學習活出瑰麗的璀璨後半生，其活到老學到老的精神與認真的態度，令人感佩。



另外，台南社區大學獲獎者鄭新讚致力推動台語文創作、營造台江社區博物館，深耕台灣本土文化並參加台南社區大學台江分校多項學習課程，共計選修37門課程，積極參與台江分校大廟興學各項學習活動。