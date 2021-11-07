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台南做工行善團進行房屋勘查及修繕　打造身障弱勢勞工宜居環境

▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基（左1），會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局職重個管員，發現身障朋友有居住環境不佳狀況，便會連結台南做工行善團隊進行住處房屋勘查及修繕，打造身障弱勢勞工宜居的住家環境，使其能安心工作，建構市長黃偉哲最暖心的施政理念「希望家園」。

▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於鹽水區的趙姓案主從小與爸爸相依為命，不料爸爸在他高一時期因身體狀況不佳無法工作，高職畢業後，透過勞工局身心障礙職業重建窗口提供支持性就業服務，媒合成功企業辦公室環境清潔人員， 穩定就業後，勞工局身障職重個管員在後續關懷時，發現案主家中無衛浴設備供洗澡且房屋破損不堪，居住品質極差，即由台南做工行善團隊進行會勘及修繕。

▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案修繕日前陸續由台南市泥水工會志工進行屋頂防漏與室內內牆加強；鋁製品工會志工換新鋁門窗；電氣工會志工進行室外架線拉電、室內電路管線汰換、安裝照明、衛浴設備、安裝電熱水器、瓦斯爐；木工工會志工整修天花板輕鋼架、隔間牆壁美化板、和室床板施工、搬運床墊等二手家具贈送案主；金屬工會志工進行屋外鐵皮等防漏工程，修繕期間環境保護局鹽水區清潔隊也協助廢棄物清運，各工會志工分工協助建造，7日油漆工會志工接棒，做最後的牆面粉刷圓滿完工，社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長也帶來飲品慰勞志工；台南市服飾設計職業工會理事長李仁耀帶領團隊辦理的服飾縫紉基礎班第1期學員也響應公益，製作窗簾贈送案家，一起打造趙姓勞工宜居的住家環境，使其能安心工作。

▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

趙姓身障案主，對日前由做工行善團隊工會志工新安裝的電熱水器非常好奇，很驚訝開水就有熱水，現在每天都會享受洗澡，洗後整個身體輕鬆，志工也教導他使用瓦斯爐，他表示肚子餓了可以自己煮，晚上睡在乾淨舒爽房間，和躺在修繕團隊從二手家具倉庫送來的彈簧床上，睡得特別安穩，不用擔心房屋倒塌或漏水，隔天上班精神特好，也覺得同事更喜歡接近自己，非常感謝勞工局與志工阿伯們，幫自己找到工作也幫他圓安居夢，燃起生命新希望。

▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局長王鑫基，會同做工行善團進行房屋勘查及修繕，打造台南市身障弱勢勞工宜居環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，台南身障就業提供溫馨一條龍服務，7日更協助一名身障勞工朋友圓安居，另6日也啟動一處關廟區修繕案，該處是由幾名原住民勞工朋友共同居住的地方，環境極為簡陋，電線老舊燈光昏暗，居住安全堪慮，為改善其居所環境，昨日首先由電氣工會志工進行電線、管路等配置施工，後續將由金屬、泥水、木工、油漆等工會志工協助改善居住環境，讓他們更有體力打拼工作。

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台南做工行善團房屋勘查修繕身障勞工

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