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台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

▲台南市立醫院舉辦「世代融合 祖孫趣味闖關」活動，鼓勵老少共學，促進世代融合，吸引許多三代同堂、祖孫、親子攜手參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立醫院舉辦「世代融合 祖孫趣味闖關」活動，鼓勵老少共學，促進世代融合，吸引許多三代同堂、祖孫、親子攜手參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對高齡社會的來臨，為鼓勵長者出門走走及家人關心與陪伴，台南市立醫院7日於安平區平安公園，舉辦「世代融合 祖孫趣味闖關」活動，鼓勵老少共學，促進世代融合，吸引許多三代同堂、祖孫、親子攜手參加，活動設有舞台區、闖關區、手作區、野餐區，讓大家度過美好的午後時光。

為實踐多元共融理念，發展多元共學觸角，特別安排闖關活動，包含均衡營養、動手動腦拼圖、一起挑戰記憶關卡，讓祖孫子同心協力闖關。此外，在DIY手作區，也能合力完成作品。透過闖關遊戲與手作課程計，祖孫一起動腦學健康知識，彼此互助共學，達到世代融合目標。

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▲台南市立醫院舉辦「世代融合 祖孫趣味闖關」活動，鼓勵老少共學，促進世代融合，吸引許多三代同堂、祖孫、親子攜手參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市立醫院院長蔡良敏表示，因應高齡社會的來臨，醫療服務除了疾病治療外，也要積極介入長照服務，以在地照顧為導向提供長者適切的關懷與照護，建立醫療保健與長照的連結。透過世代融合的活動，讓長者與子孫共處共融、共學共藝，促進了長輩的身心健康，也達到社區健康促進的目標。

▲台南市立醫院舉辦「世代融合 祖孫趣味闖關」活動，鼓勵老少共學，促進世代融合，吸引許多三代同堂、祖孫、親子攜手參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動除了闖關遊戲、手作課程外，也特別安排草地音樂會與親子故事活動。野餐活動搭配經典老歌演唱、薩克斯風演奏、精彩魔術秀，與Happy姐姐說故事，透過故事講述人由年輕至年老的生理與心理的變化，藉此讓小朋友了解阿公阿嬤因年紀漸長，可能造成的生活不便，引領小朋友懷著感恩與同理心，關懷年邁的長輩。讓祖孫一同度過共學、共融，彼此陪伴關懷的午後時光。

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