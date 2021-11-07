台南新市社區老青幼三代共舞　社會局推動社區世代共融

▲台南市新市區新市社區發展協會，以「花漾青春 鼓動新世代-世代共學趣」，帶動社區民眾世代間共融及共學意識，6日晚間辦理成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極致力將世代共融概念深耕社區，社會局深化社區「世代共融」意識，新市區新市社區發展協會今年以「花漾青春 鼓動新世代-世代共學趣」，帶動社區民眾世代間共融及共學意識，6日晚間辦理成果發表，約300人共襄盛舉。

在社區老青幼三代隨鑼鼓節奏而躍動的花鼓陣表演下，熱鬧展開成果展的重頭戲，風靡吸引社區老少走出家門共賞，現場氣氛熱絡，歡笑掌聲不斷，充分感受到新市社區的熱情與活力。

社會局陳榮枝局長、新市區譚乃澄區長、新市社區鄭明堂理事長、林宜謹立法委員、陳碧玉議員、李偉智議員、林志聰議員余祝青夫人以及林志展議員服務處康育郎助理等人親自到場欣賞。在成果展的最後，新市社區捐贈由社區居民親手製作的白蓮霧筆予勵馨社會福利事業基金會，以具體行動回饋社會，為成果展劃下完美句點。





社會局陳榮枝局長表示，今年新市社區發展協會在社會局的培力輔導及新市區公所陪伴下，新市社區辦理「110年社區參與福利服務─花漾青春 鼓動新世代-世代共學趣」，透過一系列花鼓陣課程，鼓勵社區長者及婦女社會參與，走出家門，走入社區，提升社區居民凝聚力，並且結合新市區信仰中心永安宮，成立新市社區「花漾青春花鼓隊」，以傳承民俗技藝，並利用暑假期間籌備世代共學趣活動，除教授兒少體驗花鼓陣外，更設計白蓮霧筆、青銀桌遊等地方特色課程，增進世代共學共融，活躍新市社區，達培植基層社區組織功能之目標。



社區理事長鄭明堂表示，過往在社區重要節慶活動，經常花費大量經費邀請其他團體表演，為培植社區在地特色表演團體，並傳承固有民俗技藝，成立花漾青春花鼓隊，目前花鼓隊已接到邀約演出並公開表演；其中，花鼓陣中的最高齡成員84歲的月雲阿嬤開心表示，參加花鼓陣讓他找到生活重心，幫助她走出家門，參與社區活動，豐富生活情趣。



市長黃偉哲表示，台南市致力打造成為高齡友善城市，新市社區深耕在地福利服務，傳承固有民俗技藝，具體展現社區活躍老化及代間融合，很值得肯定與學習。市長也表示還有很多社區透過各種在地特色規劃福利方案，紮根多元化的在地福利服務，實踐台南成為活到老、學到老之健康城市。