羅東林管處招考4名約僱森林護管員　會騎檔機車+負重跑

▲約僱森林護管員術科為實地騎乘125C.C.（含）及負重跑走兩項。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林務局羅東林區管理處訂於今（2021）年12月25日及26日，舉辦2022年約僱森林護管員甄試，這次招考名額4名（候補人數則視考試成績擇優排序，至多8名）。請考生於12月21日起留意羅東林管處入口網站公告之考場位置及交通資訊。

羅東林管處表示，約僱森林護管員將從事森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作，歡迎對山林工作、森林資源保育有興趣青年踴躍報名。

約僱森林護管員甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於2021年12月25日（星期六）舉行，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者始得參加第二階段2021年12月26日（星期日）舉行之筆試與口試，有關甄試方式、科目及內容詳見甄試簡章。

報名日期自2021年11月6日至2021年12月6日止，提前或逾期恕不受理。一律採通訊報名方式，不受理現場與電子郵件報名。應考人應於2021年12月6日前（郵戳為憑），以限時掛號郵寄至「26548 宜蘭縣羅東鎮中正北路118號」「行政院農業委員會林務局羅東林區管理處人事室」。簡章暨報名表，請至羅東林管處網頁http://luodong.forest.gov.tw下載（訊息專區-事求人）。如有任何疑義，請洽羅東林管處人事室（03）9545114分機213 莊小姐。

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