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JINHO宜蘭敬好生活節周末亮麗登場　中興文創園區「敬好吃、敬好聽、敬好買」

▲宜蘭縣長林姿妙特別蒞臨記者會推廣JINHO宜蘭敬好生活品牌。（圖／宜蘭文化局供）

▲縣長林姿妙保證遊客周末來到中興文創園區，將看到最好、最有宜蘭味的文創好物，感受宜蘭特有的愜意時光。（圖／宜蘭文化局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

邁入第三年的宜蘭文創品牌「JINHO宜蘭敬好生活」，每年徵選具獨特性、創意性、在地元素商品，透過各項展會推廣來自宜蘭的創意設計，今年經過激烈評選後，共16家業者脫穎而出，成為敬好文創宜蘭隊成員。而首波「JINHO宜蘭敬好生活節」將於11月6月至7日，在宜蘭中興文創園區登場，透過敬好買、敬好食、敬好聽、敬舒服四大主題區塊，規劃展售、好食、音樂演出等活動，邀請遊客挖掘文創好物、享受宜蘭特有的愜意時光！

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▲宜蘭縣長林姿妙特別蒞臨記者會推廣JINHO宜蘭敬好生活品牌。（圖／宜蘭文化局供）

▲宜蘭縣長林姿妙與品牌業者邀請大家周末參加JINHO宜蘭敬好生活節。（圖／宜蘭文化局提供）

「JINHO代表非常好的意思！」宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭腔是宜蘭專有特色，在地文創品牌以「敬好」為名，就是希望讓大家看到最好、最有宜蘭味的商品；這兩年因疫情變化，各產業大受影響，縣府帶領業者打團體戰，曾至百貨通路「誠品生活南西」店，及大稻埕商圈「Humming亨米選品店」、「華山文創園區」等處進行聯名展售活動，並搭配線上平台獲得廣大迴響。「JINHO宜蘭敬好生活」品牌藉由公部門凝聚團結在地能量，不僅將宜蘭好物推廣全台，更促成1加1大於2的效益、打出口碑，讓宜蘭文創軟實力不斷延續。

▲宜蘭縣長林姿妙特別蒞臨記者會推廣JINHO宜蘭敬好生活品牌。（圖／宜蘭文化局供）

▲JINHO宜蘭敬好生活品牌夥伴「己文堂」林建宏，與林姿妙縣長分享線香商品「慢活」。（圖／宜蘭文化局提供）

今年度徵選結果，由星空桌遊、來宜蘭迺菜市場、己文堂、福龜、青木工坊、小磚疊疊樂、溫溫手工皂、懶洋洋製造所、海邊生活、森學苑、手腳日常、三星四季青花瓷、水天需、水色染、泥物、Hibang等16品牌入選，商品包含陶作、石藝、木工、手工皂、桌遊、環保鏡框等類型，透過創作者的巧思轉化，將各式宜蘭元素呈現在不同商品中。

▲宜蘭縣長林姿妙特別蒞臨記者會推廣JINHO宜蘭敬好生活品牌。（圖／宜蘭文化局供）

▲JINHO宜蘭敬好生活節將展售在地精選的文創商品。（圖／宜蘭文化局提供）

首場推廣活動「JINHO宜蘭敬好生活節」，不僅能欣賞每件商品細緻、純樸的溫度，還能愜意聆聽在地音樂青年林奕翔、宜蘭青年管樂團帶來的薩克斯風演奏，以及泰雅青年林芳妤、街頭藝人海嗨、王薰希等Live演唱，品嚐用宜蘭米做成的涮嘴米點心、曾獲得世界巧克力大賽銀牌的精品巧克力、手沖咖啡等宜蘭好滋味。

本周六、日（11/06-11/07）歡迎遊客到中興文創園區把宜蘭味帶回家，最新資訊可至JINHO宜蘭敬好生活網站（https://yilanjinho.e-land.gov.tw/）、FB粉專（https://www.facebook.com/yilanjinho）查詢；民眾也可至JINHO宜蘭敬好生活文創電商平台（https://chccpshop.e-land.gov.tw/）選購。

▲宜蘭縣長林姿妙特別蒞臨記者會推廣JINHO宜蘭敬好生活品牌。（圖／宜蘭文化局供）

▲JINHO宜蘭敬好生活節將展售在地精選的文創商品。（圖／宜蘭文化局提供）

▲宜蘭縣長林姿妙特別蒞臨記者會推廣JINHO宜蘭敬好生活品牌。（圖／宜蘭文化局供）

▲JINHO宜蘭敬好生活品牌夥伴「海邊生活」陳瑛眉，與林姿妙縣長分享海洋相關創作商品。（圖／宜蘭文化局提供）

【活動資訊】

JINHO宜蘭敬好生活節


1.活動時間：110/11/06（六）-11/07(日) 10:00-18:00
2.活動地點：宜蘭中興文化創意園區南榕廣場（宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號）
3.相關說明：免費入場。
4.活動網址：
JINHO宜蘭敬好生活　網站（https://yilanjinho.e-land.gov.tw/
JINHO宜蘭敬好生活　FB粉專（https://www.facebook.com/yilanjinho
JINHO宜蘭敬好生活　文創電商平台（https://chccpshop.e-land.gov.tw/

【敬好聽】 演出者介紹

11/6(六)
13:00－14:00 海嗨（吉他）
14:00－16:00 林奕翔（薩克斯風、木笛、陶笛）
16:00－17:30 王薰希 Ava（吉他）

11/7(日)
13:00－14:00 海嗨（吉他）
14:30－15:30 林芳妤（鋼琴彈唱)
15:30－16:30 宜蘭青年管樂團薩克斯風四重奏

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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