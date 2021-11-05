陳歐珀、江聰淵宣示反核四立場　籲「四個不同意、台灣更有力」

▲立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等宜蘭綠營人士宣示反核四立場。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

12月18日登場的四大公投案攸關台灣未來能源轉型、經貿佈局，民進黨宜蘭縣黨部預計陸續針對公投議題召開數場記者會及下鄉說明會，向縣民呼籲「四個不同意、台灣更有力」。5日立委陳歐珀、宜市長江聰淵及縣議會民進黨團等綠營人士，共同呼籲鄉親核四重啟公投一定要投下不同意。

立委陳歐珀指出，「反核四一直是宜蘭人最堅定的立場」，自己擔任中央民代多年，深知核四興建歷經二次政黨輪替，不論藍綠執政，都無法讓核四通過安全檢測，「核四不安全」早已是不分朝野的跨黨派共識；國民黨這次主張重啟核四，根本就是政治鬥爭下的騙局。

宜蘭市長江聰淵表示，「核四重啟絕對是不可行」，早期的政策錯誤，讓台灣的安全受到威脅，台灣人民過去也強烈反對核四的啟用，不能因為國民黨為反對而反對，讓核四有重啟的可能。11月8日蘇貞昌院長會親自到宜蘭向鄉親說明，四大公投案如何影響國家未來發展，也呼籲台灣人民團結一心、堅定立場、守護台灣。

縣黨部主委、縣議會民進黨團總召陳俊宇說，核四的封存是林義雄先生用生命換來的，現在卻淪為被中國國民黨當作政治操作、動員的工具，讓宜蘭縣民都非常憤怒！宜蘭縣就在核四廠旁邊，如果國民黨推動的核四公投不幸過關，宜蘭縣要收核廢料嗎？

縣議員呂惠卿指出，2015年時任新北市長的朱立倫說：「非核家園是既定方向，朝野須共同面對」，現在當上國民黨主席馬上大力推動核四重啟公投，根本就是拿台灣人民的安全開玩笑！核廢料到底如何解決，也沒有提出任何方案，為了反對而反對，說明國民黨推動核四重啟公投只是在擾亂台灣、搞破壞，請宜蘭縣的鄉親1218核四重啟公投投下不同意，不可以再走錯誤的回頭路。

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