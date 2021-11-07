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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批公投成藍綠鬥爭　柯自嘲像憤怒鳥：不跟藍綠一樣ＯＯＸＸ

▲柯文哲、高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲柯文哲前往新竹進行第一場公投宣講。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨今日前往新竹進行公投宣講，民眾黨主席柯文哲與立委高虹安帶著新竹辦公室幹部們一同前往，被問到公投相關議題，直批公投的重點在於討論，但國民兩黨中卻變成政治鬥爭，「一個要四個圈，一個要四個叉，我們不想一樣圈圈叉叉。」

被問到為什麼首場公投宣講選擇新竹，是不是因為高虹安可能出戰新竹，柯文哲笑說，其實說明會一直都有在進行，只是名義不同，剛好昨天是爸爸生日，所以前一晚就先來新竹。

柯文哲說，公投的重點在於討論，討論問題要怎麼解決，而不是在表決而已，表決完如果沒有解決問題，那表決要幹什麼？公投在國民兩黨，一個要四個圈，一個要四個叉，民眾黨不想跟國民黨一樣圈圈叉叉。

▲柯文哲、高虹安、公投。（圖／記者陳凱力攝）

▲柯說，看到他們（執政黨）做事每天都很火大，被說每天都像憤怒鳥。（圖／記者陳凱力攝）

要務實，能源政策應與產業政策合起來思考，以台積電為例，約佔台灣耗電量5%，全部蓋完估計會到8%，整個產業的發展需要花多少能源，要怎麼配比，這些都應該討論，但是台灣的現況都是在「喊假的」，蔡英文說2025再生能源要20%，現在剩下4年不到，我就看你(蔡英文)怎麼從5.4%變成20%。

柯說，核四討論多久？3000億發電，一度電都沒發，光封存一年還要40億，這才要解決，蔡英文執政5年，有本事直接關掉，還可省下每年40億的封存費。

高虹安認為，蔡政府竟然訂出532的標準，也應該告訴我們怎麼樣可以達標，在著墨缺電不缺電、用什麼方式達成之前，應先檢視目標是否合理，如何能遵守、進行，如果設定的目標不合理，公投反映的民意，又要如何遵守？這才是公投促進討論的地方。

▲柯文哲、高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲柯文哲認為，公投的重點在於討論，而非藍綠四個圈或四個叉的鬥爭。（圖／記者陳凱力翻攝）

柯說，政府要信用，如果信用是這樣，現在你講什麼都沒有人要給你「信篤（台語：相信）」，跳票也要出來解釋，為什麼跳票、怎麼解決、未來計畫是怎樣，基隆輕軌80億就這樣不見了，沒有人要出來解決，沒有人要出來道歉，你們民進黨不是很喜歡叫人家道歉嗎？蔡英文要不要出來道歉？當作沒事？

之前曾批評林智堅推第七都是「很壞的政治示範，但不能低估民進黨的無恥程度」，柯文哲說，國土重新規劃是很嚴肅的題目，包括國土重新規劃、行政區重新劃分、地方與中央財政劃施法…這些都是要解決的問題，而不是選舉到了，就挑一個「縣市合併」，「台灣六都合理嗎？」，六都都不合理還搞一個七都？自己因此「每天都很火大」，被說「每天看起來像憤怒鳥」，因為（執政黨）做每件事都讓你心中圈圈叉叉，再次痛批「民進黨低估人民的智慧」。

例外關於近期到貨的「57萬即期品疫苗」，高虹安則認為，民間買的疫苗到貨期程準確、有效期限都是有3、4個月，為什麼衛福部沒有辦法將程序與資料公開透明？最後高虹安被問到要不要加入新竹選戰，高虹安也回應，目前階段先著重在台灣民眾黨可以在地服務，服務做好，後面黨內也會針對程序進行討論。

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