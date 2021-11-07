柯建銘嘆台灣「何其可悲」：國民黨正利用公投摧毀國家

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

決戰年4大公投，民進黨立法院黨團總召柯建銘7日表示，民主運動已經在台灣政權輪替這麼久，台灣已經是一個成熟的社會，卻還在這個時候發生這種國家危機，「國民黨正在摧毀國家，這是很夭壽的」，呼籲大家團結投下不同意票，共同為下一代打拚。

民進黨7日上午在新竹市港南艾茉爾婚宴會館舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會新竹場，與會者包括柯建銘、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦等人。

柯建銘致詞時表示，自己今天來到這裡，他發現心中的感觸很深，「我發覺台灣何其可悲，居然要為了台灣的生存與發展，大家共同站出來」，民主運動已經在台灣政權輪替這麼久，台灣已經是成熟的社會，卻發生存在這種國家危機，「國民黨正在摧毀國家，這是很夭壽的」。

柯建銘感性地說，感謝所有鄉親給他機會，讓自己在國會全面改選時，可以進到立法院，「讓我一生有機會替國家做一些事情」，現在已經擔任將近30年的立法委員，變成國會最資深的立委，也當了將近20年的黨團總召，「我永遠在第一線跟國民黨拚」。

柯建銘指出，民進黨團永遠是短兵相接，不管是在野還是執政，乃至於任何狀況下，「立法院永遠在我眼光底下，我最了解國民黨，因為我跟它奮戰了30年」，但是在2016年總統蔡英文重返執政後，民進黨面對的就是一個深藍的國民黨。

柯建銘提及，在國民黨主席朱立倫當選黨魁之後，國民黨不管國家的發展與生存，尤其看到國民黨立委費鴻泰、林為洲、鄭麗文、江啟臣，永遠採取對立、鷹派的作為，朱立倫連對中國國家主席習近平的謀求統一都不敢回嘴，「他說抗中保台都要罷免，從總統開始罷免，這是國家的危機」。

柯建銘強調，過去的痛苦大家都經歷過，今天台灣要面對的，是一個國家級的危機，這次的公投不是為了選舉，也不是為了蘇貞昌的閣揆保衛戰，更不是攸關民進黨要執政與否，這是國家生存的關鍵時刻，國家現在正站在懸崖旁邊，國民黨要把大家推下去、親近中共，大家要看清楚。