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瑞莎成「公投首投族」　甜笑分享投票4提醒

▲瑞莎與中選會合作，宣導公投4個小提醒。（圖／翻攝自YouTube／中央選舉委員會）

▲瑞莎與中選會合作，宣導公投4個小提醒。（圖／翻攝自YouTube／中央選舉委員會）

 記者蘇晏男／台北報導

新住民藝人瑞莎近年來熱心公益，2年前取得台灣身分證，今年將是「公投首投族」；而她近日與中選回合作拍攝影片，向首投族宣導投票的4個小提醒。另外，她也分享在2020年總統大選時的的「首投」經驗，並稱讚台灣選務有效率。

中選會表示，瑞莎來台發展多年，2019年取得台灣身分證成為新住民，近年來熱心公益深獲台灣人民喜愛，繼2020年為第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宣導選務相關措施後，今年再次與中選會合作，宣導公投，除了已經播出的30秒電視廣告，約2分鐘的網路影片也首度曝光，分享2020年選舉「首投族」以及今年即將成為「公投首投族」的心情與期待。

中選會說，影片中瑞莎分享去年她非常期待人生「首投」，前一天還興奮得睡不著，投票當天沒想到台灣選務這麼有效率，來不及細細品味期待已久的投票過程，就投完票了，像是作夢一樣。

中選會指出，今年的公民投票，是瑞莎第一次的公民投票，透過影片分享投票4點小提醒：投票要記得帶投票通知單、身分證、印章，一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，以免造成無效票，要記得把公投票投入票匭，尤其配合投票所的防疫措施，保護自己也保護他人，安心投票。

中選會也表示，瑞莎來台灣多年雖然說得一口流利國語，但選務用語畢竟跟生活用語大不同，導演透露，瑞莎為了拍攝宣導影片花了很多時間勤練台詞，拍攝現場也趁著空檔反覆記詞，認真敬業的工作態度令人印象深刻。

 

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