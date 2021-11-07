林姿妙、盧秀燕也反對興建核四　蘇貞昌諷朱立倫：機關算盡太聰明

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

決戰年4大公投，行政院長蘇貞昌7日表示，國民黨主席朱立倫要用重啟核四亂台灣，現在看到國民黨執政的縣市長也反對，甚至改口「不是我們提案的，我們是幫忙的而已」，本來說是主謀，現在說只是把風的，所以機關算盡太聰明，卻害了輕輕的性命。

民進黨7日上午在新竹市港南艾茉爾婚宴會館舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會新竹場，與會者包括蘇貞昌、總統蔡英文、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人。

蘇貞昌致詞時表示，現在國民黨要用4個公投亂台灣，而且叫大家都要跟他走，第一個就是重啟核四公投，「這個不用問別人，問我最內行」，因為核四廠就在台北縣，而自就當過兩任台北縣長。

蘇貞昌指出，當年興建核四廠的是國民黨，封存的也是國民黨，15年浪費了3000億，1度電都沒發到，關起來後卻說要重啟，不僅執照已經過期、機件已經停產，而且廠商也已經解散、燃料棒更已經送回美國，「這是要怎麼重啟」。

蘇貞昌提及，如果真要重啟核四，台灣的地震斷層帶，剛好通過核四廠的一號機、二號機，「如果地震來，台灣就去一半了」，這樣的核四要重啟不用問別人，隔壁的宜蘭縣長林姿妙就說，「沒有安全，沒有商轉，為了宜蘭人的健康，我們反對核四」，大家都反對，沒有人要贊成。

蘇貞昌也說，不只核四廠沒有人要，連核廢料也沒有一個人要，先前有人說要搬去台中，台中市長盧秀燕也堅決反對，就連國民黨主席朱立倫在擔任新北市長時，自己也聲稱「只要我做一天，核四就不能重啟」。

蘇貞昌批評，朱立倫為了當黨主席、讓民進黨不好做，就來亂要重啟核四，現在連國民黨執政的縣市長也反對，朱立倫看到民意反對、縣市長反對，昨天甚至改口「不是我們提案的，我們是幫忙的而已」。

蘇貞昌強調，朱立倫本來說是主謀，現在說只是把風的，所以機關算盡太聰明，卻害了輕輕的性命，呼籲大家「我們不能被國民黨煽動，被朱立倫騙去，我們要投不同意」。