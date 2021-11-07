「刺警學霸」觀落陰性格大變　學長曝：被女鬼纏住太遲了

▲曾經是「學霸」的鍾姓男子去年揮刀攻擊警察，右手中彈被捕就醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

曾經赴英國公費留學攻讀人類學的鍾姓男子，因為罹患精神失調症，在去年強制就醫時刺傷員警，依殺人未遂罪起訴，一、二審皆判無罪，並且在判決書中揭露她在一次觀落陰後性格大變的遭遇，引發許多網友的討論。一位自稱是鍾男學長的網友在PTT 飄板（Marvel）發文表示，曾有一名乩身說鍾男是被女鬼纏住，才會有後續的遭遇。

原PO在飄板發文表示，鍾男的學經歷都是真的，也是師長看好的學術界明日之星，在台大時期跟大家的感情都很好，後來鍾男到清大讀碩士班才逐漸疏遠，多年後再度連繫上才知道出事了，並從鍾母那裡得知田野調查的經歷。

原PO轉述鍾母的說法，鍾男很生氣自己並不是生病，而是「被一種靈纏住」但沒有人相信，鍾男曾經擔任過台大精神科的計畫助理3年，認為自己很清楚是不是真的有精神問題。

原PO接著說，鍾男在田野調查出了另一段遭遇，鍾男對於佛經的某些註釋，寫了自己的理論見解，並且給高雄某著名的佛教上師看，上師卻認為這種看法是「謗佛」，當場丟棄鍾男呈上的著作，之後只要一看到佛像或佛經，就會覺得有人在耳邊罵髒話。

▲乩身說鍾男觀落陰時，被一個女鬼纏住。（示意圖／取自Pakutaso）



原PO說，他們也帶著鍾母到台南的一間宮廟求助，根據乩身的說法，鍾男是觀落陰時被一個女鬼纏住，而且這麼多年了才來求助也太晚了，雖然交代了一些儀式以及要怎樣去做的事情，但感覺有點死馬當活馬醫。

原PO說，鍾男羈押一陣子後移到高雄的凱旋醫院，經過藥物治療情況慢慢有好轉，雖然現在在家裡，還是會聽到一些聲音，但情緒大致穩定，但是目前只有律師可以跟鍾男見面，所以其他人無法得知現在的真實情況。

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